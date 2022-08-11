В начале нулевых он получил автомобиль от Президента. Кто стал первым в Гродненской области комбайнером-трёхтысячником?

Новости Беларуси. В Гродненской области появился первый комбайнер-трехтысячник. В передовики вырвался Николай Пригодич из СПК имени Деньщикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 25 лет он работает в хозяйстве и из года в год в лидерах жатвы. Механизатор признается, за своими результатами не следит, просто старается работать на совесть, отсюда и успех. Несмотря на непростой график, свое дело любит. Он не единожды получал признание, причем на разных уровнях. В начале нулевых за заслуги Николай Пригодич получил автомобиль от Президента. В 2021 году за рекорды – путевку в санаторий.

Николай Пригодич, механизатор СПК имени Деньщикова:

Доволен, конечно, результатами. Урожай отличный. Погодные условия немного мешают, но так все хорошо.

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:

Нам всегда приятно ехать человека поздравить. Я хочу сказать, со стороны людей тоже есть интерес. Даже просят, чтобы фотографии сбросили механизаторы на память. Поэтому очень рад. Я еще вдвойне рад, что, в общем, в районе механизаторы очень добросовестные, работают с душой. Ну и, соответственно, результаты. Я думаю, Гродненский район в этом году в республике будет первый как по валу зерна, так, наверное, и по урожайности.