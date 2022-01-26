«Пообещали, что вопрос будет решён». С какими проблемами белорусы обратились к губернатору Минской области?

Новости Беларуси. Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом заявил губернатор Минской области Александр Турчин во время приема граждан в Дзержинске.

Среди проблемных вопросов – некачественная и несвоевременная работа общественного городского транспорта, отсутствие комфортных условий для торговли на местном рынке – как для покупателей, так и для самих продавцов. И сразу же поручение губернатора – привести в порядок автопарк, а также создать совет рынка из предпринимателей, чтобы решить эти вопросы. Отдельно рассмотрели ситуацию Ольги Мулярчик, которая вместе с семьей строит дом в Дзержинском районе. Но в агрогородке Дворище возле их жилья нет хорошей дороги. И этот вопрос планируют решить уже весной.

– Погодные условия будут позволять отсыпать и привести в нормальное состояние, мы ее сделаем. Ольга Владимировна, договорились?

– Да, я вас услышала, спасибо большое.

– Ну и ждем вас в Дзержинском районе. Как местного жителя.

– Спасибо.

Ольга Мулярчик, жительница Дзержинска:

На сегодняшний момент мне пообещали, по крайне мере, что вопрос этот будет решен. Конечно, асфальтом дорогу там никто не покроит, но по крайней мере, будет обсыпано покрытие и обслуживание дороги будет обеспечено так, что там можно в любое время года будет проезжать и добраться до своего дома, уехать на работу. То есть решить какие-то свои проблемы. А не зависеть от того, что сегодня снег выпал, а трактора нет, почистить некому.