Расширен перечень видов деятельности для самозанятых, повышаются ставки единого налога. Что ещё изменилось в налоговом законодательстве?

Новости Беларуси. Изменения в налоговом законодательстве. В новой редакции предусмотрены меры, направленные на стимулирование экономической деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это касается расширения возможностей по применению инвестиционного налогового вычета. Изменились и правила налогообложения предпринимательской деятельности ИП, самозанятых и микроорганизаций. Повышаются ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. При этом для самозанятых предусмотрено расширение видов деятельности, которыми можно заниматься с уплатой единого налога. Всего в инспекциях Минской области состоит на учете почти 8 800 физических лиц, которые осуществляют деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога.

Владимир Девойно, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области:

Физические лица, кто-то в качестве дополнительного, кто-то – основного дохода, могут осуществлять деятельность без государственной регистрации. С 2022 года расширен перечень видов таких деятельностей. Для физических лиц Минской области наиболее актуальны парикмахерские услуги, маникюрные услуги, репетиторство, розничная торговля цветочной продукцией, а также готовыми кулинарными изделиями. Из новых 6 видов деятельности хотелось бы обратить внимание на курьерскую деятельность, услугу по чистке салона транспортных средств.

Уплата единого налога по новым ставкам будет осуществляться с февраля 2022 года. За январь уплата производится по ставкам 2021-го. С полной версией Налогового кодекса можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.