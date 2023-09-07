Прямой эфир

Понимают ли в России, что СВО нужна? Рассказал Роман Голованов

07 сентября 2023 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас» Роман Голованов.

Григорий Азаренок, СТВ:
В России приходит осознание, что эта война и нам нужна для внутреннего очищения? Слава богу, Беларусь благодаря тому, что мы не упали в это грехопадение в 2020 году, сейчас наши люди не умываются кровью. Этот раскол, разлом становится понятен для думающих, молящихся, чувствующих людей?

Понимают ли в России, что СВО нужна? Рассказал Роман Голованов-1

Роман Голованов, корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас»:
Что такое Россия? Это страна от края до края. Здесь всех грести под одну гребенку нельзя. Это очень сложно. Понимают ли, что война нужна? Я думаю, что далеко не все понимают, про что эта война. Искренне так считаю, так вижу. Даже беспилотники, которые долетают до Москвы, ненадолго приводят в чувства. В основном мыслят так: это далеко, это не про нас, к нам это никогда не придет. Меня это очень пугает, потому что так же думала Украина, когда происходила мясорубка в Донбассе, когда людей там убивали. Они сейчас начинают скулить: за что это нам, почему, мы же сидели и никого не трогали, ничего не делали?! Да, вы сидели, никого не трогали, ничего не делали. Не замечали ни «Аллеи ангелов», ни Донецк, не замечали, как деду в лоб стреляет снайпер, как на ребенка сбрасывают гранату с коптера. Вы всего этого не замечали. Это все было: моя хата с краю, мой дом – моя крепость, остальное меня не волнует.

Читайте также:

Ведущий канала «Спас»: украинцы падают в ад и пытаются захватить нас с собой

Почему колониальные планы Франции на Африку разрушаются? Рассказал политолог

Бывший пленный о зверствах «азовцев»: один провод к гениталиям подключили, вторым в пятку тыкали током

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Роман Голованов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города
07 сентября 2023 19:29

В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города

Андрей Иванец: сегодня 7% иностранных студентов – это граждане с Африканского континента
07 сентября 2023 19:27

Андрей Иванец: сегодня 7% иностранных студентов – это граждане с Африканского континента

Ведущий канала «Спас»: украинцы падают в ад и пытаются захватить нас с собой
07 сентября 2023 19:21

Ведущий канала «Спас»: украинцы падают в ад и пытаются захватить нас с собой