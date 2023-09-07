Понимают ли в России, что СВО нужна? Рассказал Роман Голованов

Роман Голованов, корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас»:

Что такое Россия? Это страна от края до края. Здесь всех грести под одну гребенку нельзя. Это очень сложно. Понимают ли, что война нужна? Я думаю, что далеко не все понимают, про что эта война. Искренне так считаю, так вижу. Даже беспилотники, которые долетают до Москвы, ненадолго приводят в чувства. В основном мыслят так: это далеко, это не про нас, к нам это никогда не придет. Меня это очень пугает, потому что так же думала Украина, когда происходила мясорубка в Донбассе, когда людей там убивали. Они сейчас начинают скулить: за что это нам, почему, мы же сидели и никого не трогали, ничего не делали?! Да, вы сидели, никого не трогали, ничего не делали. Не замечали ни «Аллеи ангелов», ни Донецк, не замечали, как деду в лоб стреляет снайпер, как на ребенка сбрасывают гранату с коптера. Вы всего этого не замечали. Это все было: моя хата с краю, мой дом – моя крепость, остальное меня не волнует.

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