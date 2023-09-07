Ведущий канала «Спас»: украинцы падают в ад и пытаются захватить нас с собой

Роман Голованов, корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас»:

В чудовищное состояние они пытаются нас загнать. У меня был вопрос: а зачем? Зачем это все происходит? Обстрелы Донецка – для чего? Гонения на церковь, попытка продать мощи из Киево-Печерской лавры куда-то на Запад, когда в Лувре открывается выставка древних икон Украины. То есть эти древние иконы, которые, по сути, ваш ресурс, с помощью которого единственное, что вы можете, – это завлечь людей в храмы, когда вы предадите раскольникам. Мощи для людей, которые захожане, которые захотят в храм свечку поставить, им неважно, какая церковь: УПЦ, католическая церковь – для них это неважно, поэтому мощи могут быть единственным, что привлекло бы к ним людей. Но даже это неважно. То есть абсолютное отсутствие логики. Почему такие чудовищные издевательства, пытки? Откуда все эти рекламные ролики, когда стоит паночка в стиле гоголевщины из «Вия» и режет серпом голову русскому мужчине? Это все про что? Полное отсутствие логики, как мне кажется. Действовать нужно было немножко по-другому, если они хотят последовательно идти.

А ответ простой: потому что они падают во тьму со скалы, внизу ад, они пытаются захватить нас с собой, чтобы мы вместе с ними полетели в эту тьму, чтобы мы превратились в них – вот какая сейчас стоит задача. Чтобы мы стали ими, чтобы мы поддались на эту жестокость, чтобы мы пошли в стиле украинского мяса, когда мы выкладываем ролики, смакуем: посмотрите, оторвало руки, ноги, его разворотило. Чему радоваться? Вы мне ответьте на простой вопрос: чему здесь радоваться? То есть это такие же люди заколдованные, бесноватые, одураченные, заблудшие – называйте как угодно, но нам их придется расколдовывать. Как Захар Прилепин правильно сказал, нам приходится проводить специальную отечественную отчитку на территории Украины, возвращать людей к сознанию, к жизни, потому что, может быть, нам придется вместе с ними потом развернуться и идти на Польшу. Может, так пойдет дело с теми же, которые очухаются, которые просто по сторонам посмотрят и поймут, что в каждой семье есть убитый. То есть они смогли посеять главное зерно раскола. Поэтому нынешняя Украина про смерть.

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