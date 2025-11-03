Трамп не рассматривает отправку ракет «Томагавк» в Украину

А вот США не рассматривают отправку дальнобойных ракет «Toмагавк» в Украину. Об этом заявил Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Пентагон разрешил передачу Киеву дальнобойных боеприпасов. Такой шаг не должен был сказаться на сокращении американских оружейных арсеналов. Однако окончательное решение принял Президент. Трамп на последней встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на получение ракет «Томагавк» в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что его приоритетом является «прекращение войны».