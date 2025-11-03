В Бешенковичах появилась экологическая тропа

Новый туристический объект появился в Бешенковичах. В окрестностях райцентра открыли экологическую тропу. Это инициатива представителей лесхоза, местных властей и информационного центра. К разработке и наполнению маршрута приступили в апреле, а уже сегодня его с удовольствием осваивают местные жители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На то, чтобы познать все лесные тайны, а именно такое название носит экотропа, понадобится чуть более двух часов. На маршруте протяженностью в пять километров расположено 20 локаций. Туристов ждет неспешный отдых и знакомство с уникальными природными объектами. Среди них – мини-дендрарий, а также лесная криничка.

Вячеслав Петухов, главный специалист Бешенковичского райисполкома:

Уже и в TikTok появляются отзывы, показывают и семьями, как прогуливаются по ней. Постарались так сделать, чтобы было понятно, чтобы без экскурсовода индивидуально мог еловек или компания пройти по ней и для себя что-то познать новое.

В годы Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточенные бои. До наших дней сохранились свидетельства подвига бойцов 306-й стрелковой дивизии.

Руслана Яцук, главный специалист туристическо-информационного центра «Бешенковичи»:

Например, окопы, щели – это углубления в земле. Для меня они всегда были просто ямами в лесу. Но на самом деле это огневой рубеж, след подвига. И здесь, при шквальном огне, бойцы 306-й стрелковой дивизии рыли укрытия, чтобы освободить Бешенковичи. Эти ямы – это молчаливые памятники подвига и их отваги.