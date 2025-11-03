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Число жертв землетрясение в Афганистане возросло до 20 человек – Reuters

03 ноября 2025 07:44
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Число жертв землетрясение в Афганистане возросло до 20 человек – Reuters-0

По меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения в центральной части Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Магнитуда подземных толчков составила 6,3, эпицентр находился недалеко от Мазари-Шарифа, на глубине десяти километров.

Наиболее сильно землетрясение ощущалось в Айбаке, Мазари-Шарифе и Маймане. Подземные толчки также ощущались в Кабуле и соседних странах, от Туркменистана до Индии.

В провинции Саманган в горах произошел оползень, который перекрыл участок шоссе Балх — Саманган. В Мазари-Шарифе пострадала Голубая мечеть: были повреждены черепица и часть минаретов, но основные сооружения остались нетронутыми.

Фото: pixabay

# ЧП

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