Число жертв землетрясение в Афганистане возросло до 20 человек – Reuters

По меньшей мере 20 человек погибли и более 300 получили ранения в результате землетрясения в центральной части Афганистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Магнитуда подземных толчков составила 6,3, эпицентр находился недалеко от Мазари-Шарифа, на глубине десяти километров.

Наиболее сильно землетрясение ощущалось в Айбаке, Мазари-Шарифе и Маймане. Подземные толчки также ощущались в Кабуле и соседних странах, от Туркменистана до Индии.

В провинции Саманган в горах произошел оползень, который перекрыл участок шоссе Балх — Саманган. В Мазари-Шарифе пострадала Голубая мечеть: были повреждены черепица и часть минаретов, но основные сооружения остались нетронутыми.

Фото: pixabay