Очередь из легковушек на границе с Польшей выросла в шесть раз

В шесть раз возросла очередь из легковых машин в пункте пропуска «Брест». Из-за закрытия литовскими властями границы с нашей страной люди вынуждены выбирать альтернативные варианты пересечения рубежей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня – более 2,5 тысяч. Что касается грузовых машин, сейчас в пункте пропуска «Козловичи» находится 2 100 фур, в «Григоровщине» – 520.

Напомним, в ночь на 27 октября Литва приостановила оформление транспорта в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» с формулировкой «на неопределенный срок». А 30 октября официально уведомила нашу страну о закрытии границы до часу ночи 1 декабря нынешнего года. Чтобы не создать коллапс на других направлениях, Беларусь была вынуждена принять ответные меры. Так, грузовики с литовскими номерами могут пересечь границу с нашей страной только в литовских пунктах пропуска. В данном случае речь идет о «Мядининкае».