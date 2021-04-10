«В основном это финансы и личная жизнь». С какими вопросами люди приходят к астрологам

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть к ведическому астрологу Татьяне Чернышевой.

Татьяна Чернышева – ведический астролог. По образованию Татьяна переводчик в сфере международных отношений. Раньше работала в фармацевтической компании, в нынешнее время она астролог. Влада Родовская:

Астрология – это наука, мифология, может, сказка для взрослых? Как считаете вы?

Татьяна Чернышева, ведический астролог:

Астрология – это совокупность определенных знаний, которые существуют уже несколько тысячелетий и эффективно работают. Они прошли проверку временем. Все, что не работает, канет в Лету. Ведическая астрология, приверженицей которой я являюсь, – это лишь небольшая часть из самых древних священных писаний, известных человечеству (им более 5 тысяч лет), под названием «Веды». Влада Родовская:

Как вы пришли к астрологии? Татьяна Чернышева:

Астрология меня всегда притягивала. Наверное, мы рано или поздно приходим туда, куда тянет наша душа. Так сложилась судьба, что я встретилась с человеком, который стал учителем моей жизни. Влада Родовская:

Как астрология помогает в обычной жизни? Татьяна Чернышева:

За что я люблю астрологию – вот именно за это. Она имеет прикладное значение, она помогает человеку именно выбирать в жизни некие пути, которые приводят его к удаче, помогают избежать неких опасностей, трудностей, которые могут быть в судьбе.

Влада Родовская:

Как вы убедились, что астрология работает? Татьяна Чернышева:

На практике. Люди никогда не будут обращаться, если она не работает. Но если клиент из года в год заказывает прогнозы, свои гороскопы, понятно, что это им в жизни помогает. Влада Родовская:

Где в Беларуси можно получить специальное астрологическое образование? И где обучались вы? Татьяна Чернышева:

Насколько я в курсе, в Беларуси таких серьезных школ нет. В основном онлайн. Это в России есть какие-то академии астрологии. Но я четко верю, что здесь важна преемственность. Такие знания раньше передавались только от учителя к ученику, у меня было именно такое образование, у меня было личное обучение в течение двух лет.

Влада Родовская:

Астрология связана с экстрасенсорикой? Татьяна Чернышева:

Нет. На самом деле чтобы овладеть астрологией, особых каких-то данных как ясновидение не нужно. Здесь нужна усидчивость. Это в каком-то смысле наука со своими правилами, которые надо выучить. Ну и, возможно, еще некое подключение интуиции: если она у вас работает, это будет вам помогать. Влада Родовская:

Действительно ли у людей, которые рождены в одно время, одинаково складывается жизнь? Татьяна Чернышева:

Удивительно, но да. Были разные случаи, даже когда разлучали близнецов. Была даже программа, когда собрали несколько пар, оказалось, что определенные вехи в жизни у них у всех повторились. Они имели определенную похожую профессию, они имели двух или трех детей, женились в определенном возрасте. А в Америке вообще был интересный случай, когда разлучали однояйцевых близнецов и через 39 лет они встретились. Там даже повторились имена жен, они в одно время женились, одинаковые имена дали своим сыновьям, у них одинаковые были пристрастия, вкусы (одна марка пива, сигарет, автомобиля) – это просто какое-то уникальное совпадение.

Влада Родовская:

Бытует такое мнение, что мужчины очень скептичны к астрологии. Как часто мужчины обращаются к вам? Татьяна Чернышева:

Да, действительно, мужчины более скептичны. Но после того как мужчина попал на консультацию, услышал и увидел, как это все четко работает, – это надо видеть – удивленные глаза мужчины. Но они становятся после этого настолько привержены к астрологии, что советуются даже по каким-то минимальным вопросам, обращаются к астрологу, потому что понимают, что это работает.

Влада Родовская:

С какими проблемами чаще всего обращаются к вам? Татьяна Чернышева:

В основном это финансы и личная жизнь – то, что человека делает счастливым. Очень часто обращаются люди, чтобы найти свое призвание, потому что можно много лет потратить на какое-то образование – одно, второе, третье, но душа чувствует: что-то не то. А вот в астрологии это четко можно узнать. Практически на любые вопросы в астрологии можно найти ответы. Обращаются по поводу совместимости, по поводу зачатия детей (когда не получается) – когда благоприятное время? По вопросам здоровья. Очень широкий спектр.