«В основном это финансы и личная жизнь». С какими вопросами люди приходят к астрологам

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть к ведическому астрологу Татьяне Чернышевой.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть к ведическому астрологу Татьяне Чернышевой.
Татьяна Чернышева – ведический астролог. По образованию Татьяна переводчик в сфере международных отношений. Раньше работала в фармацевтической компании, в нынешнее время она астролог.
Влада Родовская:
Астрология – это наука, мифология, может, сказка для взрослых? Как считаете вы?
Татьяна Чернышева, ведический астролог:
Астрология – это совокупность определенных знаний, которые существуют уже несколько тысячелетий и эффективно работают. Они прошли проверку временем. Все, что не работает, канет в Лету. Ведическая астрология, приверженицей которой я являюсь, – это лишь небольшая часть из самых древних священных писаний, известных человечеству (им более 5 тысяч лет), под названием «Веды».
Влада Родовская:
Как вы пришли к астрологии?
Татьяна Чернышева:
Астрология меня всегда притягивала. Наверное, мы рано или поздно приходим туда, куда тянет наша душа. Так сложилась судьба, что я встретилась с человеком, который стал учителем моей жизни.
Влада Родовская:
Как астрология помогает в обычной жизни?
Татьяна Чернышева:
За что я люблю астрологию – вот именно за это. Она имеет прикладное значение, она помогает человеку именно выбирать в жизни некие пути, которые приводят его к удаче, помогают избежать неких опасностей, трудностей, которые могут быть в судьбе.
Влада Родовская:
Как вы убедились, что астрология работает?
Татьяна Чернышева:
На практике. Люди никогда не будут обращаться, если она не работает. Но если клиент из года в год заказывает прогнозы, свои гороскопы, понятно, что это им в жизни помогает.
Влада Родовская:
Где в Беларуси можно получить специальное астрологическое образование? И где обучались вы?
Татьяна Чернышева:
Насколько я в курсе, в Беларуси таких серьезных школ нет. В основном онлайн. Это в России есть какие-то академии астрологии. Но я четко верю, что здесь важна преемственность. Такие знания раньше передавались только от учителя к ученику, у меня было именно такое образование, у меня было личное обучение в течение двух лет.
Влада Родовская:
Астрология связана с экстрасенсорикой?
Татьяна Чернышева:
Нет. На самом деле чтобы овладеть астрологией, особых каких-то данных как ясновидение не нужно. Здесь нужна усидчивость. Это в каком-то смысле наука со своими правилами, которые надо выучить. Ну и, возможно, еще некое подключение интуиции: если она у вас работает, это будет вам помогать.
Влада Родовская:
Действительно ли у людей, которые рождены в одно время, одинаково складывается жизнь?
Татьяна Чернышева:
Удивительно, но да. Были разные случаи, даже когда разлучали близнецов. Была даже программа, когда собрали несколько пар, оказалось, что определенные вехи в жизни у них у всех повторились. Они имели определенную похожую профессию, они имели двух или трех детей, женились в определенном возрасте.
А в Америке вообще был интересный случай, когда разлучали однояйцевых близнецов и через 39 лет они встретились. Там даже повторились имена жен, они в одно время женились, одинаковые имена дали своим сыновьям, у них одинаковые были пристрастия, вкусы (одна марка пива, сигарет, автомобиля) – это просто какое-то уникальное совпадение.
Влада Родовская:
Бытует такое мнение, что мужчины очень скептичны к астрологии. Как часто мужчины обращаются к вам?
Татьяна Чернышева:
Да, действительно, мужчины более скептичны. Но после того как мужчина попал на консультацию, услышал и увидел, как это все четко работает, – это надо видеть – удивленные глаза мужчины. Но они становятся после этого настолько привержены к астрологии, что советуются даже по каким-то минимальным вопросам, обращаются к астрологу, потому что понимают, что это работает.
Влада Родовская:
С какими проблемами чаще всего обращаются к вам?
Татьяна Чернышева:
В основном это финансы и личная жизнь – то, что человека делает счастливым. Очень часто обращаются люди, чтобы найти свое призвание, потому что можно много лет потратить на какое-то образование – одно, второе, третье, но душа чувствует: что-то не то. А вот в астрологии это четко можно узнать. Практически на любые вопросы в астрологии можно найти ответы. Обращаются по поводу совместимости, по поводу зачатия детей (когда не получается) – когда благоприятное время? По вопросам здоровья. Очень широкий спектр.
Влада Родовская:
Можно ли верить ежедневным гороскопам?
Татьяна Чернышева:
В основном гороскопы пишут сами журналисты. И это объясняет, почему люди во все это не верят – потому что действительно не работает. Если только идет комментарий, что прогноз составил астролог, то это как-то можно… И то это работает на одну девятую. Здесь составляется прогноз чисто по транзиту солнца. Когда мы говорим Овен, Телец, Близнец – это то, где находится солнце человека. В гороскопе девять планет, значит, это срабатывает только на одну девятую.
Влада Родовская:
Как часто нужно ходить к астрологу?
Татьяна Чернышева:
Нельзя обращаться к астрологии просто из любопытства. Когда у вас есть определенный вопрос, на который вы не можете найти ответ, и, самое главное, вы готовы услышать совет – вот тогда нужно обратиться.