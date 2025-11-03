В Латвии начались масштабные учения НАТО

НАТО усиливает военную активность у белорусских границ. В Латвии начались масштабные учения многонациональной бригады альянса «Решительный воин». Полигоном станет практически вся территория страны, включая Ригу и другие города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры продлятся до 10 ноября. Армию проверят на способность быстро и скоординировано перебрасывать боевую технику и подразделения из пункта постоянной дислокации в различные регионы. Задействуют танки и артиллерию. Учебные бои будут вестись и в воздухе. Силы НАТО отработают совместные действия при огневой поддержке пехоты и уничтожении самолетов противника.