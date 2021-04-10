Почему взрослым полезно на время становиться детьми? Отвечает психолог

Будни взрослого человека – работа, работа и еще раз работа. Бесконечный день сурка. Но случается так, что идеально отлаженный механизм однажды дает сбой.

Долой скучный деловой дресс-код. Прощайте отчеты и дедлайны. Да здравствуют легкость движений и адреналин. Отрываемся от земли и врываемся в страну впечатлений. Батутная арена – иллюзия телепортации или дежавю. Но «приручить» самые труднодостижимые эмоции – эмоции счастья – под силу абсолютно всем.

Антон Лукашевич, инструктор:

Здесь есть поролоновая яма, скалодром, много батутов, два спортивных батута, на которых можно оттачивать любые элементы, канат, а также есть стена-липучка. Есть аэрохоккей, детская зона и шариковые бассейны.

Здесь испытывают силу гравитации на себе паркурщики и даже цирковые акробаты. А значит исключительно детским это развлечение точно не назовешь.

Антон Лукашевич:

Риск, конечно, большой. Чтобы этого избежать, нужно обязательно разминаться и спрашивать у тренера, как сделать элемент, который ты не знаешь. До семи лет дети должны быть в сопровождении родителей, а уже после семи детки могут прыгать самостоятельно под присмотром тренеров. Здесь даже есть фитнес на батутах, я вот вам рекомендую – просто попробуйте один раз, это очень хороший опыт и новые ощущения, потому что все тело по-настоящему болит. После активной зарядки дотянуться до купола не составит труда.

Антон Лукашевич:

Это спортивный батут, он больше подходит для профессионалов. Эти батуты тоже подходят для прыжков, но чуть слабее выталкивают. На них хорошо фитнес проводить и вообще для тех людей полезны, которые только пришли на батуты.

Виртуозные па в воздухе отработаны. Пора бы и немножко освежиться. В нашем океане эмоций подводных камней не оказалось. Пластмассовые пузырьки щекотали носы.

А нам и море по колено. Самое время покорять вершины.

За дело берутся настоящие профессионалы.

От Вероники спасательного круга не дождешься. Выбираюсь из этого лабиринта в одиночку. В моей песочнице пополнение.

Паутина лабиринта, страшилки. Все это – детский лепет, думали мы, пока нас не затянуло в поролоновую бездну. Зовем на помощь оператора.

Попытка оказалась тщетной. Нам нужен настоящий супергерой.

Детство непредсказуемо. Не успели выбраться из одной истории, как тут же влипли в другую. Эти минуты искренней детской радости не заменят никакие богатства мира. Помните, вчерашний озорной малыш до сих пор живет в каждом из нас.