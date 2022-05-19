«Это помогает жить, быть добрее». Чем занимаются минские пенсионеры в кружках по интересам?

Ирина Волк, корреспондент:

Для этих людей жизнь после 60 только началась. С выходом на пенсию они не стали сидеть дома сложа руки, а решили наполнить свою жизнь смыслом и радостью. Потому и посещают кружки по интересам.

Зачастую именно пенсионеры нуждаются в дополнительном общении, новых занятиях, да и активности в целом. Ведь с окончанием трудовой деятельности многие из них просто теряют смысл жизни, который долгие годы заключался в напряженной работе. На помощь приходят центры социального обслуживания населения, где волонтеры пожилого возраста помогают своим ровесникам и тем, кто старше, организовать досуг.

Ирина Кленицкая, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста:

Кружки разного профиля: танцевальные, физкультурно-оздоровительные, музыкальные, арт-терапия, компьютерные курсы. Очень любят физкультурно-оздоровительные кружки. Чтобы быть в форме, чувствовать себя хорошо.

В центре социального обслуживания населения Партизанского района столицы функционируют более 10 кружков. Самой возрастной посетительнице – 84 года. Занятия по арт-терапии стартовали совсем недавно, но уже успели завоевать популярность у дам. Они приходят сюда, чтобы прикоснуться к мировому искусству и на его языке выражать свои чувства уже на бумаге.

Наталья Жигамонт, руководитель кружка творческого развития и арт-терапии «Азбука чувств»:

Группы разные. У нас несколько групп есть, и в каждой группе создается свой микроклимат. Программу я разработала для всех групп одинаковую. Но, естественно, люди вносят свою энергию, любовь во все, что мы делаем.

В этот центр Людмила Ковгар пришла два года назад. Раньше исполняла авторские песни, потому и записалась на уроки игры на гитаре. А затем по счастливой случайности попала в клуб любителей рисования. По словам женщины, здесь она может отвлечься от повседневной суеты, пополнить свой душевный сосуд добротой и уже делиться ей с окружающими.

Людмила Ковгар:

Получаешь удовольствие от самого процесса. Приходишь домой, и остается такое послесловие. Ты начинаешь прокручивать, вспоминать, и это очень интересно. Это помогает жить, быть добрее, потому что в центре набираешься энергии, которой можешь делиться с другими людьми.

Клуб «Кружевницы» объединил любителей вязания и рукоделия. Навыки эффективного пользования смартфоном развивают на смарт-курсах. А для тех, кто свою жизнь не представляет без песни и танца, организованы музыкальные кружки. Сами пенсионеры признаются: здесь они смогли найти себе не только занятие по душе, но и близких по духу людей. А вместе с ними приятно скоротать время и поделиться радостью от еще одного прожитого дня.