Минчанка стала 26-миллионным посетителем Брестской крепости

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» встретили 26-миллионного посетителя. Им стала жительница Минска Татьяна Кучмель. Вместе с супругом она приехала на открытие выставки из фондов Национального художественного музея Беларуси «Память народа. Великая Отечественная война в искусстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 работ – полотна и скульптуры – белорусских художников разных эпох. Одни творили под разрывами снарядов в 1940-е, другие осмыслили войну уже спустя годы.

Центральная тема творчества послевоенного поколения белорусских мастеров – война в своих разных проявлениях: партизанское движение, женское лицо большой трагедии, победная весна. Произведения Азгура, Бембеля, Щемелева, Данелии – впервые в Бресте.

Франц Корзун, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

С судьбой Брестской крепости здесь связаны работы Петра Данелии, на которых представлены различные строения брестской крепости – это Тереспольские ворота и бывший красноармейский клуб. И скульптура Константина Козелко «Герои Бреста». Это работы, посвященные непосредственно Брестской крепости.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Мы приняли 26-миллионного посетителя. Нам приятно, что людская тропа, людской поток в наш мемориал, к нашему Вечному огню, к плитам мемориала не зарастает. Как и в Минске, как и в Москве, думаю, и на Курской дуге, и подо Ржевом, в тех местах, где прошли страшные сражения. И мы это помним.