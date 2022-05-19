«Учли все пожелания жителей». У минчан растёт спрос на квартиры в городах-спутниках

Новости Беларуси. У минчан растет спрос на жилье в городах-спутниках. На одну квартиру приходится около четырех желающих. Это обсуждалось во время рабочего визита председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева в Смолевичи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Застройка нового квартала в городе-спутнике движется активно. В июне сдадут три дома. А это больше 250 квартир. В августе закончат еще одну многоэтажку. Сейчас на объектах ведутся пусконаладочные работы. Жилищное строительство догоняет и инфраструктура. В 2022 году сдадут детский сад. В перспективе появится и поликлиника. Созданы все условия для удобства жителей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Долго работали над планировкой домов, учли все пожелания жителей. Сегодня там очень удобное жилье, отопление и горячее водоснабжение на электричестве. Кроме того, планировка дворовых территорий сделана так, чтобы внутри дворов не было автотранспорта, это все будет стоять на внешнем контуре. Удобные детские площадки.

Алексей Щербач, первый заместитель директора УКС Мингорисполкома:

В квартале расположено 18 жилых домов, все они этажностью 6, 7, 8 этажей, выше нет. У нас безбарьерная среда в квартирах, проходные подъезды. И лестничная клетка сделана в современном стиле, с витражной системой.