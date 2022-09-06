Понаблюдать за птицами и насладиться природой. На берегах Чижовского водохранилища появился «Чомга-остров»

Новости Беларуси. А вы знаете, кто такая чомга и где она обитает? Мы тоже не задавались этим вопросом, пока не стало известно, что Заводской район ко Дню города презентует новую зону отдыха на берегах Чижовского водохранилища «Чомга-остров», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Пространство будет носить образовательный характер. Обустроят смотровые площадки, фотозоны, информационные стенды про птиц. А ещt появится птичье общежитие, которое в первую очередь предназначено для колоритной хохлатой водоплавающей.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Эта территория и есть будущий знаменитый комплекс «Чомга-остров». Наблюдательная площадка, чтобы можно было рассмотреть максимальное количество птиц. И островок, который мы делали с нашими зеленоклассниками, будет расположен здесь недалеко.

Особенность этого инновационного уголка природы в том, что здесь будет не только самое современное оборудование для наблюдения за пернатыми, но и водоплавающие ­собственной персоной. Руслан Шайкин:

На территории нашего комплекса «Чомга-остров» будут находиться две наблюдательные площадки. Одна крытая – для наблюдения птиц в непогоду или в солнечную яркую погоду. Вторая площадка будет открытая, там местность позволяет сделать ее открытой. Здесь будут стоять стенды, посвященные видовому разнообразию птиц, которые здесь живут. Не только на водохранилище, но и в ближайшем кустарнике. Отдельный стенд будет посвящен уникальной птице чомге. Чомга имеет другое название – большая поганка. Здесь живет такая красивая птица с не совсем красивым названием. Здесь их несколько пар. Островок им необходим, чтобы они могли там отдыхать. Кроме этого, у нас здесь будет еще стенд с описанием растений, которые здесь растут. И деревья, которые здесь находятся, будут иметь специальные металлические таблички с QR-кодом.

Вот такие ноу-хау для знакомства с разнообразной белорусской природой. И тем более удивительно, что все это появится рядом с новым жилым комплексом. 5 минут пешком –­ и прямиком попадаешь в зеленый рай. Как же он создавался и с чьей помощью? Давайте узнаем. Наше мини-путешествие начинается с нового домика для столичных зеленоклассников на берегу Чижовского водохранилища. Здесь хранится не только инвентарь, но и нашли временное пристанище деревья для будущей столичной ореховой аллеи.

Руслан Шайкин:

Вот они такие уже, подрастают. Это еще не все, это часть орехов. По осени будем их высаживать в открытый грунт. Это наша будущая зеленоклассная ореховая роща. Спускаемся к воде ­и попадаем на экспериментальную станцию, где все лето – в прямом смысле слова – пропадали юные бердвотчеры.

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

Наши слеты зеленоклассников проходили целое лето. Ребята приходили прямо на берег Чижовского водохранилища. Здесь у нас стояли палатки, была полевая кухня, где мы готовили вкусную и полезную еду. У нас было пятиразовое питание для ребят. Все овощи, фрукты были сезонные. Старались напитать ребят витаминами. Также у нас было очень много активностей: мы плавали на лодках, у нас были наблюдения за птицами, строили плавучий остров. Ребята всячески помогали. Также у нас было много активных игр. Показ мод на берегу водохранилища, экологический театр и даже ярмарка вакансий – ребятам из Заводского, Ленинского и Партизанского районов было чем заняться на каникулах. Но не забывали они и о своей главной миссии – наблюдения за птицами. Ведь прежде чем дислоцировать чомга-остров на постоянное место, его эффективность опробовали здесь. Итог: самым различным пернатым новый отель пришелся по вкусу.

Руслан Шайкин:

Только у нас закончились слеты зеленоклассников, проводили изучение природы. Эксперимент по строительству нашего плотика для птиц, мы его называем плавучий остров для птиц. Он у нас побольше, чем обычно делают. Обычно такие островки делают небольшого размера. Там одна чайка поселилась, никого туда не пускает, как будто это ее территория. На Лебяжьем так делали, а мы решили сделать гостиницу побольше. А для этого нужно смастерить еще одну секцию. Зеленоклассники вместе с педагогом взялись за дело незамедлительно. Деревянный поддон, бутылки из-под кваса и немного проволоки – вот, пожалуй, и все необходимые «строительные» материалы. Главное правило юных экологов ­– не навредить природе. А чтобы вторичные материалы не стали лишним мусором на водохранилище, нужно пластиковые бутылки хорошенько закрепить.

Руслан Шайкин:

Вот и нашли применение пластику. Чтобы его не выбрасывать, будет польза. Несколько несложных манипуляций –­ и новая пристройка готова занять свое место на воде. Кстати, такая нехитрая конструкция выдерживает даже вес человека. Ну а то, что новый островок пригодится, даже сомнений нет. Руслан Шайкин:

Были скептические взгляды некоторых взрослых на наш островок. Спрашивали, зачем это надо, не полетят туда птицы, им тут хватает места. Оказалось, что птицам островок понравился. Даже когда плавало всего две маленькие секции, на нем сразу были и чайка, и крачка, и кряква.

Такой плавучий остров в столице создают впервые. Но юные строители уже отметили несколько любопытных тенденций. Руслан Шайкин:

Если секции делать разными, то есть одна секция с открытой площадкой, просто тростник лежит на ней, вторая секция с кочкой, чтобы корни доставали воду через поддон, тогда они питаются от воды, зеленый кустик растет на одной секции. Вторая секция – сухая кочка, подсохшая. Разным видам птиц нравятся разные места на нашем островке.

Например, лысухам по душе зелень. На открытой части островка, как правило, селятся чайки. Ну а сухой настил облюбовали утки. Вполне вероятно, что такое общежитие может приглянуться и краснокнижной малой чайке. Руслан Шайкин:

На водохранилище живет много чомг, они строят свои плавучие гнезда, то есть у них в этом плане все в порядке. Потом эти гнезда разваливаются, на следующий год строят новые. Но есть особенность. Чомга птица водоплавающая, периодически с птенчиками должна выходить на какое-то открытое пространство. Например, на берег, на какую-то корягу. Если посмотрим вокруг водохранилища, берег или заросший, а та открытая часть, где чомга может выходить с птенчиками обсохнуть, отдохнуть, она очень освоена людьми. Поэтому выход из ситуации очевиден. Есть у открытой птичьей площадки на воде и другие преимущества.

Илья Грицук, матрос-спасатель Минской городской организации ОСВОД:

Насколько я знаю, этот островок достаточно полезен будет птице. Перелетные, когда пролетают, делают здесь остановки, отдыхают. Мы немного расширим территорию, чтобы больше птиц могло здесь сидеть, отдыхать. Так что спасатели с удовольствием пришли на помощь подрастающим экологам. Только вот главный вопрос: какое будущее ждет этот занимательный проект?

Руслан Шайкин:

Это экспериментальный островок. Он установлен именно в этой части водохранилища, потому что здесь у нас проходили слеты зеленоклассников. В более природной зоне, не в зоне отдыха. Там люди отдыхают, а у нас здесь научные детские исследования, изучение природы. Поэтому островок стоит здесь, чтобы нам было легче наблюдать. Но поскольку слеты уже закончились, островок скоро будет доделан окончательно, мы его перетянем в западную часть водохранилища. Там, где река Свислочь попадает в это водохранилище. Нам в этом пообещали оказать помощь МЧС и ОСВОД. Ну а пока задача номер один ­– отбуксировать новую секцию на временное место пребывания. С чем профи справились на отлично. Вот такое драйвовое лето у ребят получилось. И восторженные отзывы не заставили себя ждать.

Варвара Петренко:

Тут можно пообщаться с животными, играть с друзьями, животными. Мне очень-очень тут понравилось.

Мария Корзун:

Мы каждый день в этом лагере плаваем на лодках. Мне нравится делать острова для птиц.

Армония Шумская:

Я в основном все дни лета ходила сюда. Я говорила маме, что мне очень нравится этот лагерь. И она меня начала записывать на другие дни.