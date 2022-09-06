За реабилитацию нацистской идеологии в Минске задержан уроженец Латвии

Новости Беларуси. В Минске за реабилитацию запрещенной идеологии задержан уроженец Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина размещал и хранил на своих страницах в социальных сетях изображения и видео, популяризирующие нацизм, нацистские организации и их пособников-коллаборационистов. Кроме того, он выкладывал в интернете фотографии себя и своих родственников, позируя в нацистской униформе.

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Следователи установили десятки эпизодов противоправной деятельности фигуранта. При обыске у него дома обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика. Также изъято форменное обмундирование, головные уборы. Кроме этого, полноразмерный государственный флаг нацистской Германии. Следователем осмотрены данные предметы, изучено и проанализировано содержимое техники обвиняемого и компьютерная информация.