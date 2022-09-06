Прямой эфир

За реабилитацию нацистской идеологии в Минске задержан уроженец Латвии

06 сентября 2022 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске за реабилитацию запрещенной идеологии задержан уроженец Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За реабилитацию нацистской идеологии в Минске задержан уроженец Латвии-1

Мужчина размещал и хранил на своих страницах в социальных сетях изображения и видео, популяризирующие нацизм, нацистские организации и их пособников-коллаборационистов. Кроме того, он выкладывал в интернете фотографии себя и своих родственников, позируя в нацистской униформе.

За реабилитацию нацистской идеологии в Минске задержан уроженец Латвии-4

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следователи установили десятки эпизодов противоправной деятельности фигуранта. При обыске у него дома обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика. Также изъято форменное обмундирование, головные уборы. Кроме этого, полноразмерный государственный флаг нацистской Германии. Следователем осмотрены данные предметы, изучено и проанализировано содержимое техники обвиняемого и компьютерная информация.

За реабилитацию нацистской идеологии в Минске задержан уроженец Латвии-7

Обвиняемый официально нигде не работает. Ранее он привлекался к административной ответственности за подобные действия, однако должных выводов не сделал. Сейчас мужчина заключен под стражу.

# Нацизм # общество # Елена Крупенина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?
06 сентября 2022 10:47

Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?

В театрах Минска для студентов и школьников пройдут дни открытых дверей. Можно познакомиться с актёрами
06 сентября 2022 10:27

В театрах Минска для студентов и школьников пройдут дни открытых дверей. Можно познакомиться с актёрами

Два новых корпуса Национального детского технопарка введут в эксплуатацию в 2022 году
06 сентября 2022 09:19

Два новых корпуса Национального детского технопарка введут в эксплуатацию в 2022 году