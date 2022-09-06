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На предприятии «Дукора-Агро» планируют собрать 500 тонн яблок

06 сентября 2022 11:03
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Новости Беларуси. В Беларуси собирают урожай яблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть пойдет на переработку. Под завязку планируют заполнить и хранилища.

На предприятии «Дукора-Агро» планируют собрать 500 тонн яблок-1

Как распорядиться фруктовым урожаем, в сельхозпредприятии «Дукора-Агро» уже определились. Там планируют собрать 500 тонн яблок. В особой цене те сорта, которые составляют конкуренцию импортным. Важен и внешний вид, и вкус. Плоды с сочной мякотью и румяной кожурой при особых условиях могут сохранять свежесть до начала следующего лета. Всего в хозяйстве предстоит убрать до конца октября 60 гектаров. Сейчас в саду ежедневно работает по 10 человек.

На предприятии «Дукора-Агро» планируют собрать 500 тонн яблок-4

Алина Глянько, ведущий агроном плодово-ягодного сада сельхозпредприятия «Дукора-Агро»:
Могу с радостью заявить, что я довольна урожаем этого года, потому что мне как агроному очень важен итог всех вложенных сил в этот сад. И так как деревья не совсем нового года, 2006-2007 года посадки, то урожай меня абсолютно устраивает.

На предприятии «Дукора-Агро» планируют собрать 500 тонн яблок-7

Собирать яблоки по всей стране будут до поздней осени. Несмотря на затяжную весну и летнюю жару, в ряде регионов отмечается рекордный урожай яблок.

# Урожай # общество # Алина Глянько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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