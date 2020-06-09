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Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?

09 июня 2020 18:22
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Новости Беларуси. Их называют золотым фондом Вооруженных Сил. В Минском суворовском 9 июня состоялся 64-й выпуск! Заветные алые погоны и аттестаты уже в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С училищем попрощались более 50 воспитанников.

Какие планы у молодых людей, поинтересовалась Оксана Семашко.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-1

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-3

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-5

Последний звонок, прощальные наставления педагогов, радость и одновременно грусть самых родных, которые невозможно скрыть. Эти кадры, как и сам выпускной, уже вошли в историю. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-8

Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:
Я поступил в БГУ на факультет международных отношений. В военной сфере и буду учиться, потом служить.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-11

Эрика в его 17 называют гением физики и математики, но сам он себя таким не считает. Решил продолжить дело военное нескольких поколений родных. В санкт-петербургской Военно-космической академии будет осваивать уникальную для нашей страны специальность. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-14

Эрик Кореник, выпускник Минского суворовского военного училища:
Здесь я раскрылся со всех сторон. В суворовском училище очень сильно учат ценить время, видеть людей насквозь. Ты внимаешь здесь всю военную систему.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-17



Татьяна Кулеш, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
96 % педагогов имеют высшую категорию и стаж более 20 лет. Прекрасный офицерский состав. Есть ребята, у которых в аттестате средний балл больше 9. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-19

Из 53 выпускников этого года 48 планируют пойти на военную службу. В 2020 году на выпускном в суворовском не было традиционного вальса. Нынешняя эпидситуация требует соблюдать дистанцию. Юноши спели гимн суворовцев. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Это не только самое зрелищное из всех возможных прощание с альма-матер, но и трогательный день в жизни каждого суворовца. Ведь плечом к плечу на этом плацу они стоят в последний раз.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-25

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-27

Сегодня в форме курсантов, а завтра в офицерской, позже с погонами генерала – шутят суворовцы. Мечты становятся реальностью. Среди выпускников Минского суворовского училища больше 60 стали генералами. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-30

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-32

После того, как ребята осыпят себя монетами на удачу, настоящий генерал, который окончил Минское суворовское училище 42 года назад, скажет: это ещё не всё!  

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-35


 
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Суворовцы – это элита. Офицеры, учителя отдали много сил их обучению и образованию. Они сделали из них настоящих патриотов, способных в любую трудную годину выступить на защиту своей любимой Родины.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-37

В семье Петровичей из Жодино, когда старший сын окончил наше военное училище, родился ещё один будущий суворовец. А сегодня уже радуются и за успехи младшенького. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-40

Светлана Петрович, мама выпускника Минского суворовского военного училища:
Учёба и дисциплина накладывают свой отпечаток. Взрослеют, мужают раньше. Гордимся очень сильно.

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-43

Иван Петрович, выпускник Минского суворовского военного училища:
Это очень большая школа жизни. И чтобы прочувствовать, как и что это, нужно отучиться. 

Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?-46

Кузница мужского благородства за 66 лет дала дорогу в жизнь больше 13 тысячам наиболее старательным выпускникам. Кстати, конкурс на детство в алых погонах обычно 7-9 человек на место. Но и это некоторых не пугает. Ведь будущие суворовцы не из робкого десятка.

# Минское суворовское военное училище # общество # Оксана Семашко # Максим Лукьянов # Эрик Кореник # Татьяна Кулеш # Сергей Потапенко # Иван Петрович # Светлана Петрович # Фотофакт

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