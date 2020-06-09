Без привычного вальса, но под звон монет. Как прошёл выпускной в Минском суворовском училище?

Новости Беларуси. Их называют золотым фондом Вооруженных Сил. В Минском суворовском 9 июня состоялся 64-й выпуск! Заветные алые погоны и аттестаты уже в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С училищем попрощались более 50 воспитанников. Какие планы у молодых людей, поинтересовалась Оксана Семашко.

Последний звонок, прощальные наставления педагогов, радость и одновременно грусть самых родных, которые невозможно скрыть. Эти кадры, как и сам выпускной, уже вошли в историю.

Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:

Я поступил в БГУ на факультет международных отношений. В военной сфере и буду учиться, потом служить.

Эрика в его 17 называют гением физики и математики, но сам он себя таким не считает. Решил продолжить дело военное нескольких поколений родных. В санкт-петербургской Военно-космической академии будет осваивать уникальную для нашей страны специальность.

Эрик Кореник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Здесь я раскрылся со всех сторон. В суворовском училище очень сильно учат ценить время, видеть людей насквозь. Ты внимаешь здесь всю военную систему.





Татьяна Кулеш, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

96 % педагогов имеют высшую категорию и стаж более 20 лет. Прекрасный офицерский состав. Есть ребята, у которых в аттестате средний балл больше 9.

Из 53 выпускников этого года 48 планируют пойти на военную службу. В 2020 году на выпускном в суворовском не было традиционного вальса. Нынешняя эпидситуация требует соблюдать дистанцию. Юноши спели гимн суворовцев.

Оксана Семашко, корреспондент:

Это не только самое зрелищное из всех возможных прощание с альма-матер, но и трогательный день в жизни каждого суворовца. Ведь плечом к плечу на этом плацу они стоят в последний раз.

Сегодня в форме курсантов, а завтра в офицерской, позже с погонами генерала – шутят суворовцы. Мечты становятся реальностью. Среди выпускников Минского суворовского училища больше 60 стали генералами.

После того, как ребята осыпят себя монетами на удачу, настоящий генерал, который окончил Минское суворовское училище 42 года назад, скажет: это ещё не всё!





Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Суворовцы – это элита. Офицеры, учителя отдали много сил их обучению и образованию. Они сделали из них настоящих патриотов, способных в любую трудную годину выступить на защиту своей любимой Родины.

В семье Петровичей из Жодино, когда старший сын окончил наше военное училище, родился ещё один будущий суворовец. А сегодня уже радуются и за успехи младшенького.

Светлана Петрович, мама выпускника Минского суворовского военного училища:

Учёба и дисциплина накладывают свой отпечаток. Взрослеют, мужают раньше. Гордимся очень сильно.

Иван Петрович, выпускник Минского суворовского военного училища:

Это очень большая школа жизни. И чтобы прочувствовать, как и что это, нужно отучиться.