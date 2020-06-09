В Бресте создали карту для велосипедистов, которая показывает бордюры, парковки и переезды

Новости Беларуси. В Бресте велоэнтузиасты создали детальную карту велосипедной инфраструктуры города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В зависимости от удобства и безопасности – соответствие команда разработчиков изучала на практике – каждая велодорожка получает своё цветовое обозначение: от положительного зеленого до критического чёрного.

Как уверяют создатели, в Беларуси это первая карта с такой степенью подробности. Четыре цвета обозначения и более 350 фотографий, которые в удобном формате сообщают о всех плюсах и минусах выбранного маршрута: будь то высокие бордюры или прерванная велодорожка, наличие парковок и переездов. Карту можно корректировать и вносить свои предложения.

Марина Чиж, руководитель пресс-службы информационно-просветительского учреждения «За вело Брест»:

Конечно, мы хотели проанализировать то, что уже сделано. Много лет это строится, делается, у нашей организации только 10 лет. И за эти годы мы сотрудничаем с властями, чтобы создать велоинфраструктуру. Эта карта создана для того, чтобы в будущем помочь ГАИ и властям сделать правильные велодорожки. На этом примере они будут видеть очень легко, понятно, что можно делать, что нельзя, что сделано плохо и каких ошибок лучше не допускать.





Кроме навигации, карта ведёт учет всей велоинфраструктуры города и уровень её безбарьерности. Параллельно идёт учёт велотрафика для прокладки будущих дорожек.