«Нужно знать всю работу изнутри». Почему белорусская молодёжь стремится поработать в студотрядах
Новости Беларуси. В Беларуси приступают к работе студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 20 тысяч молодых людей готовы провести это лето на стройках, в полях, что называется, в трудах.
Что движет этими парнями и девчонками, и всегда ли стимулом в этом деле является неплохой заработок? Корреспондент Галина Буро спросила у ребят.
Я очищаю тротуар от травы.
Я подметаю дорожки.
Задачи разные, цель одна – провести лето с пользой. Вот и Варвара Недугова взялась за шпатель, руководствуясь двумя мечтами: во-первых, копит на собственный автомобиль, во-вторых, видит себя в будущем руководителем в строительной отрасли – девушка учится на инженера-строителя.
Варвара Недугова, командир студенческого отряда:
Выбрала эту специальность, потому что моя мама строитель. Мне нравилась математика и физика, и это было ближе по душе. Так как я пойду на высшее образование и буду занимать более руководящую должность, то нужно знать всю работу изнутри.
И, кстати, Варвара уже делает первые шаги в управлении коллективом – прошла тренинг от БРСМ и стала командиром студенческого отряда. Новичков определили в маляры, зарплату в конце месяца обещают достойную, а работу засчитают в летнюю практику.
Галина Буро, корреспондент:
Набраться опыта – ключевой момент такой работы. Ведь это учащиеся строительных специальностей. Спросим у мастера участка Сергея Бурчица – как качество выполненных работ?
Сергей Бурчиц, мастер участка:
Качество выполненных работ получилось очень хорошее. Девчата молодцы, постарались.
Галина Буро:
То есть, переделывать не надо?
Сергей Бурчиц:
Нет, переделывать не надо, конечно.
Уже в сентябре в этот дом заселятся жильцы, которые стояли на очереди. Новый микрорайон «Грандичи» в Гродно рассчитан на 20 тысяч человек. Сегодня это самая масштабная стройка в Гродно. Вскоре приступят к благоустройству.
В соседнем районе вовсю наводят порядок. Учащийся колледжа Александр Швед второй год подряд начинает каникулы в студотряде коммунального хозяйства. Говорит, от маленькой работы большая польза.
Александр Швед, комиссар студенческого отряда:
Этим летом я решил поработать в студенческом отряде, чтобы помочь стране, для родного города постараться, заработать денег, конечно же, еще. Почему бы и нет?
Особенность этого года – отсутствие заграничных студотрядов. Например, гродненцы каждое лето ездили трудиться на черноморское побережье. В этот раз работы хватит и в Беларуси. Скоро сезон начнется на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. Большой отряд из молодежи со всех регионов сформируют и на крупном заводе в Минске.
Андрей Есин, второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Там для них будет организовано и питание, и проживание централизованно. И, конечно, если время позволит, массовые интересные мероприятия. Работа в студенческом отряде – это не только работа, именно вот этот дух студотрядовского движения, почувствовать плечо друг друга.
В БРСМ отмечают: у них очередь из желающих потрудиться летом. Еще бы, для студентов зарплаты до 1000 рублей. А для организаций – дополнительные рабочие руки в горячий сезон на вес золота. Так, со следующей недели к работе подключатся еще и сельскохозяйственные студенческие отряды.