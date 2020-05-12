Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?

Новости Беларуси. На связи с населением. На неделе продолжатся прямые телефонные линии с помощниками Президента – представителями в конкретном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 12 по 19 мая с 9 утра до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам главы государства.

Накануне в Брестском исполкоме Анатолий Маркевич пообщался с гражданами (подробнее здесь).

Сегодня, 12 мая, Юрий Шулейко выйдет на связь в Гомельском облисполкоме.