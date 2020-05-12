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Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?

12 мая 2020 07:03
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Новости Беларуси. На связи с населением. На неделе продолжатся прямые телефонные линии с помощниками Президента – представителями в конкретном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 12 по 19 мая с 9 утра до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам главы государства.

Накануне в Брестском исполкоме Анатолий Маркевич пообщался с гражданами (подробнее здесь).

Сегодня, 12 мая, Юрий Шулейко выйдет на связь в Гомельском облисполкоме.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-1

13 марта в Витебске на вопросы ответит Анатолий Линевич, а в четверг, 14 мая, можно будет дозвониться инспектору по Минской области Игорю Евсееву. 15 мая с жителями Могилевского региона пообщается Андрей Субботин.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-4

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-6

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-8

Прямые линии с помощниками Президента также пройдут 18 и 19 мая.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-11

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-13

Кроме того, в пятницу, 15 мая, будет возможность задать вопросы председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяне Рунец.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?-16

Она выйдет на связь с 10 до 13.00.

# Прием граждан # общество # Анатолий Маркевич # Юрий Шулейко # Анатолий Линевич # Игорь Евсеев # Андрей Субботин # Татьяна Рунец # Фотофакт

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