Анатолий Маркевич провёл прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Разрешение проблем в максимально короткие сроки. Помощники Президента – инспекторы по областям и Минску на этой неделе проведут прямые телефонные линии для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 мая волнующие вопросы граждан выслушал Анатолий Маркевич, инспектор по Брестской области.

Строительство жилья, качество дорог, капитальный ремонт, трудоустройство, опека. За три часа обратились более 10 человек. Звонки поступали со всего региона – от Лунинца до Бреста. К примеру, житель Барановичей обратился с проблемой частичной освещенности дорог. Вопрос остается актуальным для горожан уже 15 лет. Решение удалось найти сразу на месте.

Анатолий Маркевич, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Порой для того, чтобы взвешенное решение принять, надо очень внимательно доизучить ряд проблем, которые новыми являются для данного вопроса. Сегодняшняя прямая линия тому подтверждение. Мы по ряду позиций постарались на месте разрешить возникающую ситуацию, но отдельные позиции требуют боле пристального внимания, и не только областных служб. Мы провели разговор и с республиканскими подразделениями. Вместе постараемся найти компромисс, разумное рациональное решение, которое не противоречит действующему законодательству и устроит нашего заявителя. Я думаю, отчасти уверен, что нам это удастся сделать.