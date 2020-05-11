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В Минске объявили конкурс на создание туристического бренда столицы. Как принять участие?

11 мая 2020 19:24
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Новости Беларуси. Яркий и узнаваемый. У Минска скоро появится свой туристический бренд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс на его создание объявлен в столице.

Поучаствовать приглашают всех желающих, в том числе и зарубежных авторов. На конкурс ждут логотип в любом из доступных автору графических форматов, а также слоган и текстовое обоснование идеи.

В Минске объявили конкурс на создание туристического бренда столицы. Как принять участие?-1

В первую очередь, организаторов интересует мнения о том, с чем у жителей и гостей ассоциируется белорусская столица. Заявки принимают до 25 мая. Логотип победителя впоследствии можно будет увидеть на туристических брошюрах и международных выставках.

В Минске объявили конкурс на создание туристического бренда столицы. Как принять участие?-4

В Минске объявили конкурс на создание туристического бренда столицы. Как принять участие?-6

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Минск многоликий, то есть тут и спортивные сооружения, и исторические здания. И не только здания, но и богатая история, то есть Минску есть что показать, Минску есть чем удивить. Мы бы хотели что-то скомпоновать из всей многоликости Минска, что-то единое и уже дальше предоставлять и туристам, и чтобы в дальнейшем это как-то продвигать.

# Туризм # общество # Алексей Русакевич # Фотофакт

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