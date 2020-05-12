Главы МИД СНГ проведут онлайн-переговоры и обсудят актуальные вопросы интеграции

Новости Беларуси. Главы МИД Содружества Независимых Государств сегодня, 12 мая, обсудят актуальную повестку интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры пройдут в онлайн-формате.
Новости Беларуси. Главы МИД Содружества Независимых Государств сегодня, 12 мая, обсудят актуальную повестку интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры пройдут в онлайн-формате.
На рассмотрение министров подготовлен пакет документов. Они касаются различных сфер: гуманитарной, военной, культурной и других. В частности, в силовой блок вопросов включен проект соглашения о сотрудничестве в противодействии коррупции, будут представлены также документы, касающиеся урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества и создания совместной системы связи Вооруженных Сил государств СНГ.
Ожидается, что стороны обменяются мнениями по североамериканской проблематике, взаимодействия по линии МАГАТЭ и ЮНЕСКО. Министры также обсудят вопросы молодежного сотрудничества, развития туризма.