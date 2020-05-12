«Белавиа» выполнит эвакуационный рейс из Каира в Минск

Новости Беларуси. Беларусь продолжает делать все возможное для возвращения своих граждан на родину в нынешней эпидемиологической обстановке, а также помогать в эвакуации граждан других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжает делать все возможное для возвращения своих граждан на родину в нынешней эпидемиологической обстановке, а также помогать в эвакуации граждан других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, национальный авиаперевозчик сегодня, 12 мая, осуществит эвакуационный рейс по маршруту Каир – Минск для вывоза наших и иностранных граждан из Египта в Беларусь. Самолет вылетит из терминала международного аэропорта Каира в 20.00.