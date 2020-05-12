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«Белавиа» выполнит эвакуационный рейс из Каира в Минск

12 мая 2020 06:26
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает делать все возможное для возвращения своих граждан на родину в нынешней эпидемиологической обстановке, а также помогать в эвакуации граждан других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» выполнит эвакуационный рейс из Каира в Минск-1

«Белавиа» выполнит эвакуационный рейс из Каира в Минск-3

Так, национальный авиаперевозчик сегодня, 12 мая, осуществит эвакуационный рейс по маршруту Каир – Минск для вывоза наших и иностранных граждан из Египта в Беларусь. Самолет вылетит из терминала международного аэропорта Каира в 20.00.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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