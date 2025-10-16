Белорусские военные прибыли в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ

На военный аэродром Гиссар, расположенный вблизи Душанбе, прибыл белорусский воинский контингент для участия в учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025» и специальном учении «Барьер-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переброска сил осуществлялась военно-транспортной авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил нашей страны с аэродрома Барановичи. Планируется, что в ходе учений белорусские военнослужащие примут активное участие в отработке задач по поддержанию мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Алексей Елфимов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Пролетели 4 600 километров, в течение 6 часов, успешно приземлились. Гостеприимная таджикская земля нас встретила хлебом и солью. Разгружаемся, ну и соответственно будем выдвигаться в район выполнения задач. Миротворческая рота 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады уже неоднократно принимала участие в таких мероприятиях, как у себя в стране, то есть в Республике Беларусь, так и за рубежом во всех странах участницах стран ОДКБ. Поэтому люди не первый раз, конечно, есть те, которые уже состав чуть поменялся. Для кого-то это и первый раз учения, но я думаю, они справятся на общем фоне с теми военнослужащими, которые уже не первый раз принимают учения. У них все получится. Подготовка у них, конечно, хорошая, но о результатах говорить пока еще рано.
Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков применения современных средств и технологий в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки.