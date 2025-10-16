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Уникальные скамейки и пешеходные дорожки – в Столбцах благоустроили парк

16 октября 2025 06:37
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В Год благоустройства работы ведутся во всех регионах Беларуси. Так, В Столбцах наводят порядок в парке Мира и созидания: установлены скамейки и высажены клены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные скамейки и пешеходные дорожки – в Столбцах благоустроили парк-2

Каждое ЖКХ Минской области представило свой уникальный вариант скамейки. На данный момент их установлено 20 штук. На этом преображение парка не заканчивается. Планируется высадить около 85 краснолистных кленов. Также появятся пешеходные дорожки, переходной мостик, а в перспективе – детские игровые комплексы, система освещения и даже фонтан.

Уникальные скамейки и пешеходные дорожки – в Столбцах благоустроили парк-4

Олег Кухарчик, директор УП «Столбцовское ОКС»:
У нас выполнено к 500-летию огрогородка Деревное благоустройство. Уложена дорожка к памятнику в Новоколосово. Также ведутся работы по благоустройству улицы Якуба Колоса. Высажено порядка 1324 дерева и планируется еще высадить порядка 300 деревьев.

Что касается готовности к зимнему сезону, предприятие полностью укомплектовано всем необходимым. Будут задействованы 13 единиц техники. Вся она прошла техосмотр.

# Год благоустройства

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