Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Озвучить свои проблемы или предложения на неделе можно представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.

Так, 9 июня на связь с белорусами выйдет инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме на звонки будет отвечать инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

А 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима. Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем.