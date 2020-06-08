Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Озвучить свои проблемы или предложения на неделе можно представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.
Так, 9 июня на связь с белорусами выйдет инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме на звонки будет отвечать инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.
А 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима. Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем.
В сложившейся ситуации – это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места.