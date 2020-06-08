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Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами

08 июня 2020 07:45
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Озвучить свои проблемы или предложения на неделе можно представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии.  

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами-1

Так, 9 июня на связь с белорусами выйдет инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме на звонки будет отвечать инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами-4

А 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима. Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем. 

Помощники Президента – инспекторы по областям проведут прямые линии с гражданами-7



В сложившейся ситуации – это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места. 

# Прием граждан # общество # Анатолий Маркевич # Анатолий Линевич # Виталий Прима # Фотофакт

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