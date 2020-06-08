«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс дизайна моды в стране восходящего солнца. Там сумку и шапку по ее эскизам могут запустить в производство. Вот так, впервые в жизни, Виктория победоносно вошла в историю возрождения кожевенного японского искусства. Конкурс дизайна моды в Токио международным стал как раз в 2018-м. Победителей выбирали в пяти номинациях. Сумки, головные уборы, обувь, ремни и малые аксессуары.

Анастасия Бут, корреспондент:

Вот та самая сумка-победитель 2018 года, созданная по эскизам витебчанки. Основная фишка – боковая часть, с отсылкой к японскому оригами. Акцент на детали. Например, даже подкладка внутри повторяет каждый изгиб.

Конкурс более 30 лет поддерживает сохранение традиций именно кожевенного искусства. Хотя сама Виктория с кожаными изделиями работает немного. Упор в своем творчестве делает на батик – художественную роспись на ткани. Потому первый опыт участия в японском конкурсе дизайнерских работ был для нее, скорее, удивительным подарком судьбы.

Виктория Алферёнок, художница:

Получила письмо. И я сначала подумала, что это какой-то спам. Потому что японцы пишут на японском, переводят на английский, а я с английского перевожу в переводчике на русский. И как бы получила «Приглашаем вас на церемонию награждения. Вы получите приз». Как-то так. Я сразу – в спам. Потом сижу, думаю, нет. Я же в каком-то конкурсе участвовала, надо почитать еще. С мужем посидели, подумали: надо ехать.

Белорусских дизайнеров, модельеров, художников нередко отмечают на национальных и международных конкурсах. Оказывает всестороннюю поддержку творческим людям и государство.

Виктория Алферёнок:

Ремесленники получают большую поддержку. Потому что мы платим только один раз в год базовую величину, налог, и потом целый год можно спокойно работать, без каких-либо отчетностей, проверок. То есть я могу делать сколько угодно работ.