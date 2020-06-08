До +32 градусов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня. На этот раз из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Лето заявит о себе температурным первым максимумом. В некоторых районах ожидается до +32 градусов. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, в западных районах – кратковременные дожди, местами грозы. Они будут сопровождаться порывистым ветром.