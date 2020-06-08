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До +32 градусов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

08 июня 2020 06:40
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня. На этот раз из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +32 градусов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары-1



Лето заявит о себе температурным первым максимумом. В некоторых районах ожидается до +32 градусов. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, в западных районах – кратковременные дожди, местами грозы. Они будут сопровождаться порывистым ветром.

До +32 градусов. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары-3

Жаркая погода сохранится и в ближайшие двое суток.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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