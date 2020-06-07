Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Заболеваемость сейчас находится на устойчивом плато

Новости Беларуси. 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, полностью здоровы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси зарегистрированы 48 630 человек с положительным тестом. Это воскресные цифры от Минздрава.

Игорь Позняк, СТВ:

А что же в течение недели? Здесь очень важный момент – в среду впервые количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся. Такая ситуация сохранялась и в последующие дни. О тенденции пока говорить рано, но сам факт весьма показательный.

Заболеваемость, если брать общие цифры по стране, сейчас находится на устойчивом плато. Ежедневный показатель уже стабильно ниже 900 новых случаев – вспомните, что было на прошлой неделе. Но, как рассказали в Минздраве, есть и региональные различия – так, столица уже прошла верхушку и идет на снижение. Такая же ситуация в Минской и Витебской областях. Эти регионы первыми столкнулись с пандемией, соответственно, первыми и выходят из нее.