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Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска

02 марта 2022 14:13
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Новости Беларуси. В Минске в преддверии профессионального праздника наградили лучших сотрудников милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска-1

Место для торжественной церемонии выбрано символичное – музей Великой Отечественной войны. Сотрудники, имеющие значительные заслуги в борьбе с преступностью, получили медали «За безупречную службу». Кроме того, ряд милиционеров за успешное выполнение задач отмечены нагрудными знаками. Некоторым сотрудникам были присвоены первые и очередные специальные звания.

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска-4

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Конечно же, вклад в эти все награды не только самого награжденного, но и коллективов, в которых проходят службу наши сотрудники милиции. Жителям Минска могу сказать только, что столичные милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории города Минска и, конечно же, страны.

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска-7

День белорусской милиции будут отмечать 4 марта. Как профессиональный праздник он утвержден в 1998 году.

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# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Фотофакт

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