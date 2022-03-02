Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска

Новости Беларуси. В Минске в преддверии профессионального праздника наградили лучших сотрудников милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске в преддверии профессионального праздника наградили лучших сотрудников милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Место для торжественной церемонии выбрано символичное – музей Великой Отечественной войны. Сотрудники, имеющие значительные заслуги в борьбе с преступностью, получили медали «За безупречную службу». Кроме того, ряд милиционеров за успешное выполнение задач отмечены нагрудными знаками. Некоторым сотрудникам были присвоены первые и очередные специальные звания.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Конечно же, вклад в эти все награды не только самого награжденного, но и коллективов, в которых проходят службу наши сотрудники милиции. Жителям Минска могу сказать только, что столичные милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории города Минска и, конечно же, страны.
День белорусской милиции будут отмечать 4 марта. Как профессиональный праздник он утвержден в 1998 году.
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