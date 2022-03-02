Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска

Место для торжественной церемонии выбрано символичное – музей Великой Отечественной войны. Сотрудники, имеющие значительные заслуги в борьбе с преступностью, получили медали «За безупречную службу». Кроме того, ряд милиционеров за успешное выполнение задач отмечены нагрудными знаками. Некоторым сотрудникам были присвоены первые и очередные специальные звания.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Конечно же, вклад в эти все награды не только самого награжденного, но и коллективов, в которых проходят службу наши сотрудники милиции. Жителям Минска могу сказать только, что столичные милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории города Минска и, конечно же, страны.