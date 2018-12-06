Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Новые необычные скульптуры появляются здесь каждый год. А к юбилею будет особенный подарок – первый в мире памятный знак Новому Году .

Янка, помощник Деда Мороза:

В виде циферблата полутораметрового с двумя стрелками. Одна стрелка будет показывать без пяти минут 12, без пяти минут, как наступит Новый год. Два красивых валенка Дедушки Мороза, в которых он путешествует по свету.

Валенки полые, в них можно будет вкладывать ножки приезжающим сюда гостям, посох металлический кованый.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу