«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы

В 2018 году в резиденцию белорусского Деда Мороза приехал гражданин африканской страны Буркина-Фасо. Теперь среди гостей поместья – туристы из более чем ста стран, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Более, потому что следом белорусский лес посетил турист из Мьянмы, уже с другого конца света. Вот такая дружба народов.

Эта дорога посреди заповедника соединяет белорусскую часть пущи с польской. Вот уже несколько лет она служит соседям туристическим мостиком. Покидая пункт пропуска, большинство из гостей направляются сразу в поместье Деда Мороза. До него – всего 7 километров. Не исключение и этот интернациональный десант.

Правда, с одной оговоркой. Перед знакомством с героями новогодних сказок – небольшое путешествие в прошлое. По указателям на польском и английском. Деревенский дом жителя пущи XVIII века c кузницей и самогонным броваром как раз по пути.

И что самое важное, тоже в пределах безвизовой зоны.

Пётр Сеницки, турист (Польша):

Очень много людей из Западной Европы знают, что раньше необходима была виза. Всё было очень сложно: отдать паспорт в консульство, ждать. А сейчас достаточно приехать к границе, самостоятельно оформить пропуск и въехать на один или несколько дней. Мы всё сделали очень быстро. Здесь всем нравится. Это хорошо, что не надо визы. Кстати, я работаю в агентстве, которое будет привозить туристов из Западной Европы не только в Польшу, но и в Беларусь. Раньше они работали в одной фирме, сейчас в разных городах – Берлине, Мюнхене и Франкфурте, но вместе путешествуют по миру. После Франции и Норвегии выбор пал на Беларусь. Цель компании – узнать побольше о загадочной стране, её истории, жителях и природе. Первое знакомство шапочное – всего один день. Но всегда же можно вернуться.

Кристиан Ау, турист (Германия):

Мы всегда хотели приехать сюда, так как понимаем, что это совершенно новое для нас. Хорошо знакомы со странами Европейского Союза, поэтому хочется узнать, как выглядит мир за его пределами, что нам может показать страна, которая не является его частью. Нам нравится сельская местность, также по душе совмещать природу и знакомство с новой культурой. Поэтому наше очередное приключение выглядит именно так. Как приключение с азартом. А вот и долгожданная встреча.

Без объятий, но в тёплой атмосфере. А для кого-то ещё и с пользой.

Тильман Таке, турист (Германия):

Я слышал, что Дед Мороз – это мужчина, который в хорошей форме, и он ищет преемника. Я подумал, что могу претендовать на эту должность, потому что тоже в хорошей форме. Я вполне мог бы стать Дедом Морозом у себя в Германии.