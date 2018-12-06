«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Где же искать настоящую белорусскую сказку, как не здесь, в самом сердце заповедного леса. Беловежская пуща до сих пор хранит много тайн и загадок. Поэтому атмосфера здесь особая. Символично, что и главный новогодний волшебник поселился вдали от городов и автомагистралей. Кстати, живописный терем с седобородым любимцем детей и взрослых открыт круглый год.

Застать хозяина не снаружи за живым общением с гостями, а внутри сказочного дома не всегда получится. Дело в том, что декабрь – самая горячая пора. Потоки туристов в последний месяц года приобретают особенно большие масштабы. Рекорд за всю историю – порядка 150 групп за день. Каждую нужно встретить, уделить ей хотя бы несколько минут и пригласить на крыльцо для совместного фото.

Дед Мороз:

Для улыбки говорим: картофель Пуфа. А теперь чисто на белорусском – драники! Дед Мороз болеет за хоккейное «Динамо»: «Болельщикам пора уже прийти на «Минск-Арену» с лозунгом «Пора выигрывать!» За 15 лет поместья роль Снегурочки примеряли на себя многие.

А вот фигура Деда Мороза – бессменна. И это при том, что наш белорусский волшебник, в отличие от коллег по профессии, вместе с отрядом помощников принимает гостей круглый год.

Дед Мороз:

На каждое время года у меня есть определённый наряд и даже не один. Вот я сейчас покажу мой гардероб.

Ну вот один из вариантов летнего наряда. Вот он какой красивый.

Однако здесь, наверху, в опочивальне, хозяину терема подолгу бывать не приходится. Что уж говорить о редких посетителях. Рабочая зона Деда Мороза – это кабинет с камином и более помпезный тронный зал.

Дед Мороз:

Подкину немножко дровишек, чтоб гости, которые заходят в терем, не замёрзли. Мне-то и так тепло. А гостям надо чувствовать себя комфортно. Белорусское гостеприимство во всей красе. В том числе за ним и едут за тысячи километров. Недаром именно белорусского Деда Мороза не так давно признали самым популярным среди десятка сказочных героев стран СНГ.

Дед Мороз:

Дед Мороз выходит сюда, как на подиум, на это крылечко. Поэтому всё внимание запечатлено на образе Деда Мороза. Как он одет, как говорит, какие у него жесты, как обращается с детьми, как со взрослыми, как с иностранцами, которых очень много… Какие-то слова надо знать на польском языке, на украинском. С белорусами говорю только на белорусском языке, чтобы они чувствовали, что они в гостях у белорусского Деда Мороза. К этому всему, конечно, надо готовиться.

Слава о Поместье Деда Мороза за 15 лет разлетелась по всему миру. Но мало кто знает, что раньше на этом участке векового леса размещался зубропитомник. Его создали сразу после войны. В огороженном вольере в 25 гектаров учёные годами работали над увеличением популяции белорусского зубра. Не зря. Сегодня в одной только Беловежской Пуще живут более 500 увесистых особей. И многие по старой памяти приходят к месту обитания своих же потомков.

Быть частью новогоднего представления в поместье Деда мороза мечтают все. В том числе и самый крупный обитатель и главный символ Пущи – Зубр. Целые стада приходят сюда редко, и чаще всего не из любопытства, а за лакомством – в кормушки подсыпают сено. И трапезе важного гостя толпы туристов – не помеха.

Удивляет и то, что огромный туристический комплекс в глуши леса возвели всего за три месяца. Так что, первое волшебство здесь наблюдали еще до новоселья.

Людмила Гречаник, директор Музея природы Национального парка «Беловежская пуща»:

Всего за 3 месяца, чтобы успеть к самому главному празднику года – Новому году, было создано это поместье руками народных мастеров, творческих коллективов, художников, резчиков по дереву. Вы знаете, без какого-то душевного, творческого запала сделать это было невозможно. Для нас всё это было вновь. Всё-таки, серьёзное место, национальный парк, и вдруг Дед Мороз. Тем не менее, это было очень интересно. И надо верить в это чудо, сказку, в Деда Мороза, чтобы в такие сжатые сроки создать это сказочное поместье.

Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом.

Новые необычные скульптуры появляются здесь каждый год. А к юбилею будет особенный подарок – первый в мире памятный знак Новому Году. Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще Ещё одна гордость поместья – местная кухня. О ней впору слагать легенды.

Хотя секрет создания, например, знаменитых пущанских блинчиков предельно прост – только натуральные ингредиенты.

Мария Гриб, заведующая рестораном «Хата Деда Мороза»:

Начинки – это варенье у нас наше, пущанское. Ежевика, черника, малина, брусника, земляника – все ягоды собираются у нас в пуще. И сами его готовим. Весь интерьер – из дерева, и только в национальном белорусском стиле. Хата Деда Мороза славится также своими гастрономическими из мяса. Добыча охотхозяйства попадает на стол туриста уже через несколько часов

Мария Гриб:

Мы готовим колбасу из дичи, дичь тушёную, которая подаётся у нас в горшочках, она подаётся в соусе. Блюдо очень вкусное и пользуется популярностью. О звёздах Мишлена здесь не слыхали, а вот заморских гурманов дарами белорусского леса кормили не раз. В пиковые дни через это знаковое место проходят тысячи изголодавшихся после экскурсий гостей.

Александр Крукович, начальник торгового отдела:

Мы стараемся уделить внимание каждому туристу, должным образом обслужить их. Чтобы они попробовали наши блюда из дичи, наш пущанский чай знаменитый. Ходит такая молва среди людей, что большинство туристов приезжают даже не для того, чтобы увидеть Деда Мороза, а отведать нашу знаменитую, белорусскую кухню – богатую и вкусную. «Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку За год в усадьбу Деда Мороза приходят до 17 тысяч писем.

Софья Лукьянёнок из года в год писала. А затем решила приехать, вместе с родителями. Чтобы сделать фото и доказать одноклассникам – в сказку верила не зря.

Софья Лукьяненок, житель Минска:

Вот первый раз увидела. Такие впечатления – радость, что он существует. Не зря у нас в классе говорят, что его не существует, а я всё время на своем: что есть, что это – правда. Мне очень понравилось.

Анна Лукьяненок, житель Минска:

Он такой, как в сказках, как в книжках, как мы привыкли, как нам рассказывали наши родители, бабушки, дедушки. И эти традиции мы передаём нашим детям. Надо верить в чудеса, и обязательно всё тогда у нас получится.

А Ольга Савеленкова впервые привезла в резиденцию волшебника целую группу литовских туристов. Направление «Беловежская Пуща» её компания открыла только год назад.

И не прогадала. У популярного тура по белорусским замкам появилась достойная конкуренция.

Ольга Савеленкова, экскурсовод (Литва):

Ездим в Лапландию, и наши Дедушки имеются. Мы просто хотим познать больше дедушек. И мы очень рады, что вы, соседи, имеете такое красивое место здесь. И людям нравится. И детям, и взрослым очень. И надеюсь, не последний раз.

Раса Ундрэйтите, экскурсовод (Литва):

Поскольку я работаю гидом в туристической фирме, мы и так уже знали, кто-то рассказал, прочитали в Интернете, поскольку у вас замечательный сайт. Но я с группой впервые сюда приехала, и мне очень понравилось. Особенно вот эта душевность. А в потенциале – один из самых востребованных маршрутов. С приятными бонусами в виде высокого уровня гидов и низких цен на сувениры.

В зимние месяцы местные лавки заполнены до отказа.

Белоруска:

Выручка составляет от 400 до 500 – в обычные дни. В выходные – тысяча, а то и две рублей. Ежегодно десятки тысяч гостей из разных уголков мира, а ведь будет и ещё больше. Этот живописный клочок заповедника уже давно в ТОПе туристических направлений, и неспроста.

С давних времен в этих лесах охотились киевские и литовские князья, польские короли и русские цари. Место сохранило особую энергетику. Но сегодня здесь властвуют другие, сказочные, герои.