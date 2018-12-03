Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Дед Мороз:

Представляете, сколько уже побывало? Люди узнали, которые, может быть, не знали раньше, кто такие белорусы, как они выглядят, что это за люди. А это, оказывается, трудолюбивые, талантливые, которые любят встречать гостей, любят трудиться. Вот это, я считаю, очень важным таким этапом с целью того, для чего было создано моё поместье. Не только для того, чтобы у меня было постоянное место жительства, а для того, чтобы популяризировать нашу независимую Республику Беларусь.