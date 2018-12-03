Памятный знак Новому году откроют в резиденции Деда Мороза

Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще готовится отпраздновать 15-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время в гостях у зимнего волшебника побывали более 1,5 миллиона туристов, более чем из сотни стран.
Уже в предстоящие выходные в честь юбилея в Беловежской пуще состоится большой праздник. Будет открыт памятный знак Новому году, пройдет парад Дедов Морозов, гала-концерт на главной сцене поместья.
Ярким событием обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси. Поздравить белорусского Деда Мороза приедут его коллеги из других государств.
Дед Мороз:
Представляете, сколько уже побывало? Люди узнали, которые, может быть, не знали раньше, кто такие белорусы, как они выглядят, что это за люди. А это, оказывается, трудолюбивые, талантливые, которые любят встречать гостей, любят трудиться. Вот это, я считаю, очень важным таким этапом с целью того, для чего было создано моё поместье. Не только для того, чтобы у меня было постоянное место жительства, а для того, чтобы популяризировать нашу независимую Республику Беларусь.
Кстати, белорусский Дед Мороз по данным одного из российских аналитических агентств на днях был признан лучшим среди своих «коллег» в СНГ. Второй в топе – казахстанский Аяз Ата, «бронза» – у Шахта Баба из Азербайджана.