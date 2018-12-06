Прямой эфир

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске

06 декабря 2018 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Битва искусственных интеллектов. 12 учащихся Минского района представят свои разработки на областном конкурсе по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юные инженеры покажут навыки роботостроения, программирования и управления своими компьютерными подопечными.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-1

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-3

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-5

Горячие баталии отборочного этапа накануне кипели в Озерцовской средней школе. Здесь ребята подготовили настоящие боевые машины. Восемь лучших роботов-сумоистов выйдут на ринг Белорусского национального технического университета.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-8

Сергей Судник, руководитель кружка по робототехнике Озерцовской средней школы:
Вначале соревнований робот выставляется таким образом, чтобы он касался белой кромки. После нажатия «Старта» 5 секунд они стоят на месте, потом начинают друг друга искать. Соответственно, кто кого первый найдет, начинает двигаться в сторону робота. Цель – столкнуть с ринга соперника.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-11

Павел Дерюжков, участник кружка по робототехнике Озерцовской средней школы:
В прошлом году проходили соревнования. Помогал собирать робота для соревнований.

Особенностей никаких нет, у него два датчика: датчик ультразвуковой и датчик света. Конструкция как-то сама пришла по себе и всё.

Областной этап пройдет 7 декабря на базе факультета информационных технологий и робототехники БНТУ. Участников и гостей ждут увлекательные лекции, научные шоу и экскурсии по музею университета.

Роботов-сумоистов представят учащиеся Озерцовской школы на областном конкурсе по робототехнике в Минске-14

# Роботы # общество # Сергей Судник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подсчитали, сколько мяса съедают жители столицы
06 декабря 2018 17:21

В Минске подсчитали, сколько мяса съедают жители столицы

Стало известно, сколько будут стоить новогодние ёлки в Минске
06 декабря 2018 17:15

Стало известно, сколько будут стоить новогодние ёлки в Минске

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода
06 декабря 2018 17:15

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода