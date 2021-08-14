Помогают оперативно. С какими вопросами минчане часто обращаются в Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Конечно, на приемы приходят к нам в основном граждане, которые хотят построиться. Задают вопросы, интересуются вопросами, где можно построиться, на каких условиях, предоставляется ли государственная поддержка. Также приходят к нам и заказчики организаций, потому что возникает ряд вопросов по исполнению ими договоров на проектирование. То есть на строительство каждого объекта жилищного строительства и административных объектов мы заключаем договор на право проектирования, в котором четко прописаны сроки, когда застройщик должен исполнить свои обязательства. Возникают, конечно, какие-то вопросы, так как в Минске строительство осуществляется в основном на реконструированных территориях, то бывают, конечно, вопросы затягивания сроков реализации проекта с учетом необходимости сноса. Так как заказчики входят в судебные разбирательства с жителями, которых требуется отселить для дальнейшего строительства. Поэтому приходят такие. Недостатки в основном устраняются даже по звонку. Для этого гражданину нет необходимости даже приходить. Даже можно на электронную приемную отправить свое обращение. А так в основном разъяснение каких-то договорных отношений по договорам долевого строительства, но таких обращений на личных приемах у нас немного, потому что мы стараемся все оперативно в рабочем порядке гражданину пояснить. Если он позвонил, пришел, то мы его принимаем независимо от даты приема. Если уже человек пришел, мы стараемся ему разъяснить в тот же день, когда он обратился. Чтобы не было каких-то проблемных вопросов и социальной напряженности, поэтому стараемся все оперативно.

Недостатки устраняются в кратчайшие сроки. Вот куда можно обратиться, если квартира в новом доме оказалась с дефектами – подробнее здесь.