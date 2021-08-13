Недостатки устраняются в кратчайшие сроки. Вот куда можно обратиться, если квартира в новом доме оказалась с дефектами

Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «Большой город». Юлия Алексеюк, ведущая:

Если собственник, принимая квартиру, выявляет определенные недостатки, в ваш комитет тоже можно обратиться?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Конечно, в целях решения данных вопросов у нас даже организована горячая линия. То есть человек может позвонить и сказать, что при приемке своей квартиры были выявлены такие-то строительные недостатки. В первоочередном порядке он обращается к заказчику. Есть такие случаи, заказчики затягивают сроки устранения неких дефектов. Тогда граждан, если не получил должного ответа либо работа выполнена не должным образом, он может обратиться как на горячую линию, прийти на прием, так и просто посредством телефонного звонка информировать. Нами всегда дается в обязательном порядке в адрес заказчика, генподрядчика письменное поручение о необходимости устранения выявленных недостатков гражданина в рамках гарантийных обязательств. Если какие-то проблемные вопросы возникают, то мы, представители комитета, зачастую тоже с целью разрешения спорных вопросов выбываем на объект строительства и уже на месте смотрим объективность предъявляемых гражданином претензий и оцениваем ситуацию на месте. Обычно, после того как мы побываем на объекте или получения нашего поручения, все эти недостатки в кратчайшие сроки заказчиками устраняются. Потому что они понимают, что если не будут приняты меры, то будут привлечены к административной ответственности.

Юлия Алексеюк:

Уже такой опыт был?