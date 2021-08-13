Почему кошек возвращают в приюты чаще, чем собак? Спросили у волонтёра

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шок:

Были ли случаи в вашей практике, когда животных возвращали обратно?

Александра Якусик, волонтер:

Да, были такие. Это были, наверное, больше коты, чем собаки. То есть с собаками мы как-то более четко, наверное, работаем. То есть сначала приезжают люди знакомиться, контакт с собакой находят, смотрят, как что. Потом мы даем определенное время подумать, как я говорю, с этой мыслью переспать, что у вас сейчас будет животное. Как правильно регистрировать в Беларуси собак особо опасных пород?

Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:

У меня первая собака появилась в 1977 году. Во-первых, тогда кормов не было. А во-вторых, тогда финансовые возможности были гораздо меньше у всех, чем теперь. У меня была крупная собака, старотипная колли, которая была где-то 70 сантиметров в холке. Кушала натуральную пищу. Когда было мясо, кушала мясо, когда мяса не было, кушала кашу с маслом. Мы с ней вместе росли, можно сказать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Раньше так и происходило. Мы, между прочим, совпали во вкусах – я тоже некогда хозяйка колли, замечательная порода. Самое главное, что они дарят очень много приятных эмоций, что человек, который действительно хочет обзавестись этим другом, не видит в этом препятствий. Алеся Лакина:

Мне все же интересно, почему кошек больше возвращают. Как аргументируют?

Александра Якусик:

Аргументируют тем, что коты больше в стрессовой ситуации, например, забывают про лоток, начинают драть мебель. Алеся Лакина:

Говорят, «обманули, говорили, приучен, и надурили»? Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед? Александра Якусик:

Да, такое тоже бывает. Вот вы говорили, что она четко приученная к лотку, а вот такая ситуация, что она сходила. Да, бывает такое, что возвращают, но без этого никак.