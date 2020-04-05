Помогают ли справиться с пожарами запреты на посещение лесов, и сколько деревьев посадят в Беларуси в 2020 году?

Новости Беларуси. Никакие кризисы на неделе не помешали приумножить наше богатство – лес. Традиционную весеннюю акцию приурочили к Году малой родины и посвятили 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Итоги «Недели леса» подведем вместе с первым заместителем министра лесного хозяйства Валентином Шатравко. Конечно, поговорим не только об акции. «Мы планировали посадить свыше 18 млн деревьев. На сегодня уже посажено 23 млн деревьев» Итак, Валентин Геннадьевич, для начала давайте подведем итоги акции. Все ли сделали, что планировали?

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Практически всё, что планировалось во время акции, сделано. Мы планировали посадить свыше 18 млн деревьев. На сегодня уже посажено 23 млн деревьев. Юлия Огнева:

Неплохо. Превысили, получается, уже на сегодняшний день более чем на 5 млн. Валентин Шатравко:

Более 5 млн. Юлия Огнева:

Расскажите, что посадили и где сажали? Валентин Шатравко:

Сажали по всей республике. В основном, сажали хвойные деревья. Основная масса этих посадок пришлась на те вырубки, которые были проведены на усыхающих хвойных насаждениях. Сегодня мы говорим о том, что постановка на учет поврежденных насаждений идет где-то 60 % от тех объемов, которые были по 2019 году. То есть если прогнозировать по году, где-то около 12-13 тысяч гектар может быть вырублено. А может быть и меньше. «В Министерстве лесного хозяйства запланировали создание новых лесов на площади свыше 33 тысяч гектар» Юлия Огнева:

Ведь мы деревья, понятное дело, садим не только в рамках акции «Неделя леса». Может быть, расскажете, сколько всего уже новых деревьев посажено?

Валентин Шатравко:

По этому году в Министерстве лесного хозяйства запланировали создание новых лесов на площади свыше 33 тысяч гектар. На сегодняшний день мы понимаем, что уже создано около 25 тысяч гектар новых лесов, и процесс этот продолжается. Я думаю, что в связи с тем, что нам обещают теплую погоду на следующей неделе, практически к концу следующей недели мы уже будем завершать этот процесс. О введении единой автоматизированной системы учета заготовленной древесины: готовим нормативную базу для ее внедрения Юлия Огнева:

Стояла задача – ввести единую автоматизированную систему учета заготовленной древесины. Скажите, на каком этапе? Валентин Шатравко:

На сегодняшний день отрабатывается уже промышленный сегмент. Отрабатывается он на Узденском лесхозе. Мы провели в начале марта семинар со всеми заинтересованными: показали процесс от начала заготовки до транспортировки, по проверке транспорта, по биркам и так далее. На сегодняшний день мы готовим нормативную базу для внедрения этой системы. Практически у нас готовы и указ, и постановление как Совета министров, так и Минлесхоза, для того, чтобы внедрить эту систему в целом в республике. Поэтому наше предложение будет сводиться к тому (оно заложено и в указах Президента) – с 2021 года начать внедрение этой системы и ее отработку со всеми, так сказать, нюансами, которые могут возникнуть. «У нас приведена в состояние готовности вся техника, которая имеется»

Юлия Огнева:

Прошлый год был не очень простым с точки зрения пожароопасной ситуации. Все мы помним, как практически по всей стране было запрещено посещение лесов. Насколько я понимаю, синоптики и в этом году говорят о том, что будет так же сухо. Скажите, насколько мы готовы к тому, чтобы пожаров в лесах было как можно меньше? Валентин Шатравко:

У нас приведена в состояние готовности вся техника, которая имеется, а это свыше 550 пожарных машин. Кроме этого, у нас имеется определенное оборудование. Мы сейчас проводим смотр готовности лесной охраны к тушению лесных пожаров, проводим также обустройство лесного фонда противопожарное – это противопожарные разрывы, минерализация их, противопожарные полосы. Все эти работы в активной фазе находятся. Мы их проводим с таким расчетом, чтобы где-то до 10-15 апреля показатели первого полугодия завершить. «В этом году пожароопасный сезон мы начали как нельзя рано» Но здесь я хотел бы отметить, что в этом году пожароопасный сезон мы начали как нельзя рано: 13 марта мы уже имели первые пожары. На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 124 лесных пожара на территории 253 гектара. Основное большинство лесных пожаров у нас как раз таки возникает путем перехода огня от сельхозпалов или от палов вокруг дачных кооперативов в леса. В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры Юлия Огнева:

То есть все-таки это человеческий фактор? Валентин Шатравко:

Да, это человеческий фактор? Юлия Огнева:

И как вы предлагаете его избежать? Это призывы очередные? Никак по-другому? Может быть, уже пора ответственность какую-то вводить? Валентин Шатравко:

Насколько ее можно применить в связи с этим? Я вам приведу такой пример. У нас максимальное количество пожаров – в Ганцевичском районе. 11 пожаров – максимальное по количеству. И когда начинаем разбираться, задаю вопросы и руководству, и всем остальным: что вы делаете, почему и так далее. Они говорят: «Мы дежурим до 8 часов. Только уходим домой, полдевятого у нас уже горит». То есть это банальные поджоги. О посещении лесов гражданами: «Запреты мы вводим в исключительных случаях»