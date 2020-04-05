«Были в милицейской форме». Как в начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный.