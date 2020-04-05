«Были в милицейской форме». Как в начале войны в Могилёв попадали диверсанты и почему они ходили с фонариками?

К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный.
К началу войны в Могилёве проживало 113 тысяч жителей, насчитывалось порядка 15 крупнейших предприятий. Не только мощный промышленно-экономический центр, но и культурно-образовательный.
Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
Работали пункты по обеспечению одеждой, обувью беженцев. Первые беженцы появились в городе Могилёве в первые дни войны. И с первой волной беженцев попали в Могилёв и первые диверсанты, они были в милицейской форме. И начались создаваться первые отряды комсомольцев по борьбе с диверсантами. Создавались истребительные отряды.
Александр Костеров, историк:
Многие диверсанты с крыш фонариками светили, чтобы немецкие самолеты наводить и сбрасывать бомбы. Было и такое.
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