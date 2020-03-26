В Беларуси пожароопасный сезон начался как никогда рано. В МЧС рассказали, как правильно разводить костры

Новости Беларуси. Более 100 пожаров в экосистемах за сутки. Пожароопасный сезон в 2020 году начался как никогда рано, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Только за эту неделю в статистику спасателей попали 283 случая. Это лесные и торфяные пожары, а также загорания травы и кустарника. Большая часть происшествий зарегистрирована в южных регионах – это Брестская и Гомельская области. Чаще всего случаи ликвидируются собственными силами лесных хозяйств. Помощь служб МЧС, как правило, необходима только при масштабных и неконтролируемых пожарах.

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси:

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев возгорания. То есть мы видим, что отсутствие зимы как таковой негативным образом сказалось на возгораемости в лесном фонде. Основная причина пожаров – это переход огня от сельхозпалов. Но вообще, по статистике 9 из 10 случаев возгораний так или иначе происходят по вине человека.