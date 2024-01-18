«Помогать природе». Надо ли отказываться от мяса в пользу экологии?
Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки как вы считаете, отказ от животной пищи как-то глобально влияет на планету? Александр, вы как считаете?
Александр Бредихин, неравнодушен к проблеме загрязнения окружающей среды:
Конечно, это однозначный факт. По мировой тенденции совершенно верно, животноводство – это не 25 %, а гораздо выше.
Алеся Лакина:
Александр, вы едите мясо?
Александр Бредихин:
Конечно.
Алеся Лакина:
Но вы при этом говорили, что начинать нужно с себя. Почему вы не начинаете с себя?
Александр Бредихин:
Я бы хотел избавиться от этой пагубной привычки. Я вам даже так скажу, что я сейчас вернулся из Индии. Посмотрел, как на это дело смотрят веганы с той стороны. Я называю даже мясо сейчас: это просто трупы животных. Потому что это действительно хоть как-то себе объяснить. Но я вырос в Советском Союзе – пельмени, чебуреки, пирожки. То есть приехать сейчас к маме и сказать, что я не ем мясо, она…
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Выгонит из дома.
Алеся Лакина:
Для здоровья это не во вред.
Александр Бредихин:
Я это пытался делать уже, от этого избавляться. Сегодня я стараюсь, как могу. Есть возможность, я не ем. Если где-то мне предлагают, я не отказываюсь.
Анастасия Киселева, начинающий специалист международного права:
Здесь, главное, осознанный подход, потому что очень важно понимать.
Алеся Лакина:
Анастасия, вы едите мясо?
Анастасия Киселева:
Я ем мясо, его очень люблю. К сожалению, в этом вопросе я совсем не экологична, потому что мне нравится это. Я заменяю свои привычки, соблюдаю какой-то баланс и разумно подхожу к этому вопросу. Важно соблюдать грань и так помогать природе.
Михаил Свито:
Наталья, я вам хочу задать вопрос. Получается своего рода замкнутый круг. Мы можем отказаться от стаканчиков, пакетов, сортировать мусор. Но не все могут отказаться от того же мяса. Оно полезно для здоровья. Как, что с этим делать? Как быть – отказаться от всего, не отказываться не от чего или ограничить вот так?
Алеся Лакина:
Есть люди, которым нельзя отказываться по здоровью.
Наталья Суслова, начальник службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета:
Я думаю, что у каждого человека есть свой подход к образу жизни. Он вправе выбирать: есть, не есть мясо, в каком направлении вообще двигаться ему.
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