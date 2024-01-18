«Помогать природе». Надо ли отказываться от мяса в пользу экологии?

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки как вы считаете, отказ от животной пищи как-то глобально влияет на планету? Александр, вы как считаете?

Александр Бредихин, неравнодушен к проблеме загрязнения окружающей среды:

Конечно, это однозначный факт. По мировой тенденции совершенно верно, животноводство – это не 25 %, а гораздо выше. Алеся Лакина:

Александр, вы едите мясо? Александр Бредихин:

Конечно. Алеся Лакина:

Но вы при этом говорили, что начинать нужно с себя. Почему вы не начинаете с себя? Александр Бредихин:

Я бы хотел избавиться от этой пагубной привычки. Я вам даже так скажу, что я сейчас вернулся из Индии. Посмотрел, как на это дело смотрят веганы с той стороны. Я называю даже мясо сейчас: это просто трупы животных. Потому что это действительно хоть как-то себе объяснить. Но я вырос в Советском Союзе – пельмени, чебуреки, пирожки. То есть приехать сейчас к маме и сказать, что я не ем мясо, она…

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Выгонит из дома. Алеся Лакина:

Для здоровья это не во вред. Александр Бредихин:

Я это пытался делать уже, от этого избавляться. Сегодня я стараюсь, как могу. Есть возможность, я не ем. Если где-то мне предлагают, я не отказываюсь.