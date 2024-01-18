Пески вышли на поверхность. С какими экологическими проблемами столкнулась Беларусь?

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владимир Логинов, академик НАН Беларуси:

Если говорить об обмелении рек, то ясно, что меньше начало выпадать осадков. Отсюда произошло обмеление рек. Что касается песчаных бурь – для нашей страны это менее характерно, но тем не менее имеет место. Поскольку сработка торфяного горизонта на Полесье привела к тому, что вышли на поверхность пески. Собственно, чем-то отдельные районы Полесья стали похожи на ландшафт – барханы, дюны. Но это виноват человек. Поскольку практически после того, как произошла мелиорация, не нужно было делать то, что мы делали. Именно пропашные культуры, стремление получить как можно быстрее высокий урожай – это привело к быстрой сработке торфяного горизонта. Когда мы используем пропашные культуры, очень быстро срабатываем этот горизонт. Пески вышли на поверхность. Но для нас это еще не проблема.

Для нас другие проблемы – число ливневых осадков возросло. У нас произошли такие вещи, как зимние наводнения – это тоже потому что очень часто зимой сейчас имеют место оттепели. Снег падает – быстрый рост уровня реки и затопление прибрежных территорий. Это характерные вещи. Засушливых периодов стало больше у нас. Если раньше повторяемость засух была через три-четыре года в среднем, то сейчас иногда мы видим даже каждый год эти засухи. Это начало особенно проявляться где-то в конце 80-х годов.