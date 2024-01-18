Рачиловский: нужно ценить то, что у нас есть, и благодарить за это Президента. Наши люди привыкли к хорошему

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Александра Лукашенко с руководством Совета Министров и губернаторами. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский.
Григорий Азаренок, СТВ:
В Германии недавно министр здравоохранения обратился к гражданам, сказал: вы скорую не вызывайте вообще, вы сообщите, что с вами, и мы решим, идти ли вам в больничку или домашнего врача вызвать. Там уже открыто готовят к тому, что этот социальный пакет просто отрежут от людей.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Если в Америке человеку стало плохо, его положили в больницу. Как только у него закончились деньги, сразу его вместе с койкой выкинут на улицу. Причем один день полежать стоит несколько сотен долларов. Надо нашим людям понять, что если бы у нас в стране такое было, захотели бы они таких условий? Конечно, не захотели бы. Тогда нужно начинать ценить то, что у нас есть, если не хотите, чтобы было, как в Европе или Америке. У нас социально ориентированное государство, мощнейшая социальная политика, которую проводит Президент. Люди, конечно же, некоторые привыкли к хорошему, хотят больше, но отсюда начинается общество потребителей, когда они хотят все больше и больше. Сначала им, условно, американо в кофейне нужно, а потом начинается – рафы, с маршмеллоу, на альтернативном молоке. Потом этого нет...
Григорий Азаренок:
Мы помним, как пропали в одно время кубики – тетрапаки, тетрапакеты. Я говорю: дичь. И начали – брожения в чатах начались: молоко закончилось, киснет, еще чего-то. Ешкин дрын! По-моему, даже Батька говорил: мы в своем время пошли, из бидончика набрали и так далее. На неделю пропало – санкции, коробки эти стали приезжать. Потом научились, быстро сделали. Батька всех накрутил и так далее. Но как-то надо прийти в себя. Але! Мы прифронтовое государство! Тетрапаки, заносы. Блин, это смешно!
Никита Рачиловский:
Григорий, это яркий пример, что пока что-то не случится, пока сами не научимся делать. Тетрапаки можно было давно начать самостоятельно делать. Но пока эта ситуация не случилась...
Григорий Азаренок:
Это уже другой вопрос.
Никита Рачиловский:
Да. Грубо говоря, мы все сами можем, сами умеем, просто нужно начать это делать, а не ждать, пока петух, как говорится, клюнет, и придется оперативно это решать. Поэтому здесь никакой проблемы нет. Молоко, которое продается в магазине, – ультрапастеризованное или пастеризованное, имеет длительный срок хранения, хватит вам на неделю, на две – условно, блины сделать или кашу с утра. Поэтому здесь никаких проблем нет. Это не скоропортящийся продукт. Если мы такие мелочи решаем, с одной стороны, это хорошо. Значит, у нас других проблем нет. Но это плохо, потому что потребительское отношение к жизни. А чем дальше, тем хуже будет. Поэтому граждане, цените то, что имеете, и благодарите за это Президента. Посмотрите, что происходит вокруг, около наших соседей.
Григорий Азаренок:
И происходило бы у нас.
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