Рачиловский: нужно ценить то, что у нас есть, и благодарить за это Президента. Наши люди привыкли к хорошему

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Александра Лукашенко с руководством Совета Министров и губернаторами. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский. Григорий Азаренок, СТВ: В Германии недавно министр здравоохранения обратился к гражданам, сказал: вы скорую не вызывайте вообще, вы сообщите, что с вами, и мы решим, идти ли вам в больничку или домашнего врача вызвать. Там уже открыто готовят к тому, что этот социальный пакет просто отрежут от людей.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Если в Америке человеку стало плохо, его положили в больницу. Как только у него закончились деньги, сразу его вместе с койкой выкинут на улицу. Причем один день полежать стоит несколько сотен долларов. Надо нашим людям понять, что если бы у нас в стране такое было, захотели бы они таких условий? Конечно, не захотели бы. Тогда нужно начинать ценить то, что у нас есть, если не хотите, чтобы было, как в Европе или Америке. У нас социально ориентированное государство, мощнейшая социальная политика, которую проводит Президент. Люди, конечно же, некоторые привыкли к хорошему, хотят больше, но отсюда начинается общество потребителей, когда они хотят все больше и больше. Сначала им, условно, американо в кофейне нужно, а потом начинается – рафы, с маршмеллоу, на альтернативном молоке. Потом этого нет...

Григорий Азаренок:

Мы помним, как пропали в одно время кубики – тетрапаки, тетрапакеты. Я говорю: дичь. И начали – брожения в чатах начались: молоко закончилось, киснет, еще чего-то. Ешкин дрын! По-моему, даже Батька говорил: мы в своем время пошли, из бидончика набрали и так далее. На неделю пропало – санкции, коробки эти стали приезжать. Потом научились, быстро сделали. Батька всех накрутил и так далее. Но как-то надо прийти в себя. Але! Мы прифронтовое государство! Тетрапаки, заносы. Блин, это смешно!

Никита Рачиловский:

Григорий, это яркий пример, что пока что-то не случится, пока сами не научимся делать. Тетрапаки можно было давно начать самостоятельно делать. Но пока эта ситуация не случилась...

Григорий Азаренок:

Это уже другой вопрос.