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«Пластик лучше не использовать». Что формирует экологические привычки?

18 января 2024 20:56
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Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы к этому [экологическим привычкам – прим. ред.] пришли, Анастасия?

«Пластик лучше не использовать». Что формирует экологические привычки?-1

Анастасия Киселева, начинающий специалист международного права:
Это, наверное, больше привычки из детства. Потому что всегда в семье у меня приучали, что лишний пластик лучше не использовать, потому что он может даже навредить здоровью.

Алеся Лакина:
У вас родители так жили действительно?

Анастасия Киселева:
Да, они научили тому, что, когда мы, например, наливаем кипяток в пластик, то это может навредить здоровью. Также очень важно обращать внимание на качество одежды, потому что некачественный состав может вызвать проблемы с кожей. Поэтому нужно смотреть, чтобы одежда была из экологичного хлопка и был экологичный состав.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы берете, например, свой стаканчик в кафе или свой какой-нибудь пакет?

Анастасия Киселева:
Нет, потому что я использую стеклянную посуду, которая там уже имеется. То есть она экологична, ее можно использовать. Она не из пластика, поэтому не вредит экологии.

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# Экология # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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