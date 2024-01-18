«Пластик лучше не использовать». Что формирует экологические привычки?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Как вы к этому [экологическим привычкам – прим. ред.] пришли, Анастасия?

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Киселева, начинающий специалист международного права:

Это, наверное, больше привычки из детства. Потому что всегда в семье у меня приучали, что лишний пластик лучше не использовать, потому что он может даже навредить здоровью.

Алеся Лакина:

У вас родители так жили действительно?

Анастасия Киселева:

Да, они научили тому, что, когда мы, например, наливаем кипяток в пластик, то это может навредить здоровью. Также очень важно обращать внимание на качество одежды, потому что некачественный состав может вызвать проблемы с кожей. Поэтому нужно смотреть, чтобы одежда была из экологичного хлопка и был экологичный состав.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы берете, например, свой стаканчик в кафе или свой какой-нибудь пакет?

Анастасия Киселева:

Нет, потому что я использую стеклянную посуду, которая там уже имеется. То есть она экологична, ее можно использовать. Она не из пластика, поэтому не вредит экологии.