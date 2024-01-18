Прямой эфир

«Как вы сортируете мусор?» Спросили белорусов

18 января 2024 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы сортируете мусор? У вас отдельные мешки стоят или как это происходит?

«Как вы сортируете мусор?» Спросили белорусов-1

Анастасия Киселева, начинающий специалист международного права:
У меня не такая большая сортировка, как, возможно, в других странах, в тех же Корее, Китае. Все довольно просто. Я откладываю пластиковые банки и бутылки отдельно и также снимаю крышечки, поскольку их можно сдавать. Они тоже отдельно сдаются от всего остального мусора.

Алеся Лакина:
Александр, вы сами сортируете мусор?

«Как вы сортируете мусор?» Спросили белорусов-4

Александр Бредихин, неравнодушен к проблеме загрязнения окружающей среды:
Конечно.

Алеся Лакина:
У вас отдельные контейнеры стоят для мусора?

Александр Бредихин:
Конечно, я все стараюсь делать. Я говорю это для того, чтобы собственным примером можно было показать. Даже не то, что показать, нужно сохранить следующим поколениям нашу планету.

Читайте также:

Какие годы в Беларуси были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений?

Пески вышли на поверхность. С какими экологическими проблемами столкнулась Беларусь?

«Пластик лучше не использовать». Что формирует экологические привычки?

# Мусор # общество # Алеся Лакина

Другие новости рубрики

Все новости
Китайское досмотровое оборудование поступило сегодня в Национальный аэропорт Минск
18 января 2024 20:49

Китайское досмотровое оборудование поступило сегодня в Национальный аэропорт Минск

Рачиловский: нужно ценить то, что у нас есть, и благодарить за это Президента. Наши люди привыкли к хорошему
18 января 2024 20:35

Рачиловский: нужно ценить то, что у нас есть, и благодарить за это Президента. Наши люди привыкли к хорошему

Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента
18 января 2024 20:33

Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента