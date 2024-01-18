«Как вы сортируете мусор?» Спросили белорусов
Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы сортируете мусор? У вас отдельные мешки стоят или как это происходит?
Анастасия Киселева, начинающий специалист международного права:
У меня не такая большая сортировка, как, возможно, в других странах, в тех же Корее, Китае. Все довольно просто. Я откладываю пластиковые банки и бутылки отдельно и также снимаю крышечки, поскольку их можно сдавать. Они тоже отдельно сдаются от всего остального мусора.
Алеся Лакина:
Александр, вы сами сортируете мусор?
Александр Бредихин, неравнодушен к проблеме загрязнения окружающей среды:
Конечно.
Алеся Лакина:
У вас отдельные контейнеры стоят для мусора?
Александр Бредихин:
Конечно, я все стараюсь делать. Я говорю это для того, чтобы собственным примером можно было показать. Даже не то, что показать, нужно сохранить следующим поколениям нашу планету.
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