«Как вы сортируете мусор?» Спросили белорусов

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. В этих погодных катаклизмах винят озоновую дыру, парниковый эффект и, конечно, самого человека. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. Но так или иначе мир оказался на пороге экологической катастрофы. О том, что провоцирует изменение климата, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы сортируете мусор? У вас отдельные мешки стоят или как это происходит?