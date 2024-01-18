Китайское досмотровое оборудование поступило сегодня в Национальный аэропорт Минск

Китайское досмотровое оборудование поступило 18 января в Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушная гавань проводит модернизацию четырехуровневой автоматизированной системы проверки багажа. Установка нового инструментария начнется уже в ближайшее время. Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Все работы планируется завершить до конца марта.

Напомним, документы о поставке оборудования были подписаны осенью 2023 года на основе соглашения между правительствами Беларуси и Китая.