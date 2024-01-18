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Китайское досмотровое оборудование поступило сегодня в Национальный аэропорт Минск

18 января 2024 20:49
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Китайское досмотровое оборудование поступило 18 января в Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайское досмотровое оборудование поступило сегодня в Национальный аэропорт Минск-1

Воздушная гавань проводит модернизацию четырехуровневой автоматизированной системы проверки багажа. Установка нового инструментария начнется уже в ближайшее время. Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Все работы планируется завершить до конца марта.

Напомним, документы о поставке оборудования были подписаны осенью 2023 года на основе соглашения между правительствами Беларуси и Китая.

# Беларусь-Китай # общество

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